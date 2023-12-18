В Кургане идет работа по созданию ледяного городка
На центральной площади Кургана рабочие трудятся над созданием ледового городка. Также они заливают каток, сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.
«Появляются первые ледяные фигуры», — передает корреспондент. Также накануне водой заливали пространство, отведенное под открытый каток.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана планируют потратить на елку и городок 17 млн рублей. В стоимость входят работы по сбору каркаса елки, украшение иллюминацией, создание катка и прочие услуги.
В Кургане заливают каток на площади
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Рабочие вырезают фигуры для ледяного городка
Среди больших глыб льда попадаются искусные ледяные ладьи
Лед пилят ручной электропилой и вставляют в каркасы фигур и горки
Окончательный вид ледяным фигурам придают при помощи скребка
Трибуну у памятника Ленину закроют ледяные цифры наступающего года
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