В Кургане идет работа по созданию ледяного городка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральной площади Кургана рабочие трудятся над созданием ледового городка. Также они заливают каток, сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.

«Появляются первые ледяные фигуры», — передает корреспондент. Также накануне водой заливали пространство, отведенное под открытый каток.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана планируют потратить на елку и городок 17 млн рублей. В стоимость входят работы по сбору каркаса елки, украшение иллюминацией, создание катка и прочие услуги.

В Кургане заливают каток на площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городская елка в Кургане начала обрастать ледяным ограждением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочие вырезают фигуры для ледяного городка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди больших глыб льда попадаются искусные ледяные ладьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лед пилят ручной электропилой и вставляют в каркасы фигур и горки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Окончательный вид ледяным фигурам придают при помощи скребка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU