На площади Кургана вырезают ледяные фигуры и заливают каток. Фото, видео

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Ледовый городок. Курган, ледовый городок, площадь ленина
В Кургане идет работа по созданию ледяного городка Фото:

На центральной площади Кургана рабочие трудятся над созданием ледового городка. Также они заливают каток, сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.

«Появляются первые ледяные фигуры», — передает корреспондент. Также накануне водой заливали пространство, отведенное под открытый каток.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана планируют потратить на елку и городок 17 млн рублей. В стоимость входят работы по сбору каркаса елки, украшение иллюминацией, создание катка и прочие услуги.

Ледовый городок. Курган
В Кургане заливают каток на площади
Фото:
Ледовый городок. Курган
Городская елка в Кургане начала обрастать ледяным ограждением
Фото:
Ледовый городок. Курган
Рабочие вырезают фигуры для ледяного городка
Фото:
Ледовый городок. Курган
Среди больших глыб льда попадаются искусные ледяные ладьи
Фото:
Ледовый городок. Курган
Лед пилят ручной электропилой и вставляют в каркасы фигур и горки
Фото:
Ледовый городок. Курган
Окончательный вид ледяным фигурам придают при помощи скребка
Фото:
Ледовый городок. Курган
Трибуну у памятника Ленину закроют ледяные цифры наступающего года
Фото:

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На центральной площади Кургана рабочие трудятся над созданием ледового городка. Также они заливают каток, сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Появляются первые ледяные фигуры», — передает корреспондент. Также накануне водой заливали пространство, отведенное под открытый каток. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана планируют потратить на елку и городок 17 млн рублей. В стоимость входят работы по сбору каркаса елки, украшение иллюминацией, создание катка и прочие услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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