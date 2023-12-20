Тюменцы перестали повально скупать квартиры

Застройщики отмечают стабилизацию рынка жилья в Тюменской области

«Заградительные ставки» охладили вторичный рынок жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Рынок недвижимости Тюмени

Рынок жилья в Тюмени в ближайшее время замрет, но без клиентов не останется. Об этом URA.RU заявили представители нескольких девелоперских компаний, работающих в регионе.

«В октябре и ноябре зафиксировано заметное снижение объемов выдачи льготной ипотеки. Рынок находится в ожидании изменения подхода к жилищному кредитованию. В правительстве и в отрасли пришли к пониманию, что льготы должны быть адресными. Но какие это будут адреса, пока так никто и не знает», — поделился мыслями с URA.RU руководитель подразделения управления продажами девелоперской компании «Брусника» Иван Соболев.

По мнению аналитика по ценообразованию и продажам группы компаний «Меридиан» Галины Мешалкиной, декабрьское повышение ключевой ставки сыграло роль в охлаждении рынка жилья в Тюмени. Об этом говорит отсутствие новой волны ажиотажного спроса, какие возникали в этом году уже четырежды. «Очередное повышение ключевой ставки не вызывает такого ажиотажа, как это было несколькими месяцами ранее. Рыночные ипотечные ставки для многих уже являются заградительными», — пояснила в беседе с URA.RU Мешалкина.

По мнению тюменских аналитиков рынка, на продажах первичного жилья дальнейшее повышение ключевой ставки уже не скажется. Не сильно повлияет и изменение размера первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой. «Многие и раньше могли себе позволить первоначальный взнос выше минимального уровня, и его увеличение до 30% не станет для них стоп-сигналом к покупке», — добавила Мешалкина.

Ранее URA.RU рассказало о состоянии рынка жилья в конце года. Как отмечают риэлторы, самый быстрый рост продаж показала в Тюмени загородная недвижимость.