20 декабря 2023

Тюменцы перестали повально скупать квартиры

Застройщики отмечают стабилизацию рынка жилья в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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«Заградительные ставки» охладили вторичный рынок жилья Фото:
новость из сюжета
Рынок недвижимости Тюмени

Рынок жилья в Тюмени в ближайшее время замрет, но без клиентов не останется. Об этом URA.RU заявили представители нескольких девелоперских компаний, работающих в регионе.

«В октябре и ноябре зафиксировано заметное снижение объемов выдачи льготной ипотеки. Рынок находится в ожидании изменения подхода к жилищному кредитованию. В правительстве и в отрасли пришли к пониманию, что льготы должны быть адресными. Но какие это будут адреса, пока так никто и не знает», — поделился мыслями с URA.RU руководитель подразделения управления продажами девелоперской компании «Брусника» Иван Соболев.

По мнению аналитика по ценообразованию и продажам группы компаний «Меридиан» Галины Мешалкиной, декабрьское повышение ключевой ставки сыграло роль в охлаждении рынка жилья в Тюмени. Об этом говорит отсутствие новой волны ажиотажного спроса, какие возникали в этом году уже четырежды. «Очередное повышение ключевой ставки не вызывает такого ажиотажа, как это было несколькими месяцами ранее. Рыночные ипотечные ставки для многих уже являются заградительными», — пояснила в беседе с URA.RU Мешалкина.

По мнению тюменских аналитиков рынка, на продажах первичного жилья дальнейшее повышение ключевой ставки уже не скажется. Не сильно повлияет и изменение размера первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой. «Многие и раньше могли себе позволить первоначальный взнос выше минимального уровня, и его увеличение до 30% не станет для них стоп-сигналом к покупке», — добавила Мешалкина.

Ранее URA.RU рассказало о состоянии рынка жилья в конце года. Как отмечают риэлторы, самый быстрый рост продаж показала в Тюмени загородная недвижимость.

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Рынок жилья в Тюмени в ближайшее время замрет, но без клиентов не останется. Об этом URA.RU заявили представители нескольких девелоперских компаний, работающих в регионе. «В октябре и ноябре зафиксировано заметное снижение объемов выдачи льготной ипотеки. Рынок находится в ожидании изменения подхода к жилищному кредитованию. В правительстве и в отрасли пришли к пониманию, что льготы должны быть адресными. Но какие это будут адреса, пока так никто и не знает», — поделился мыслями с URA.RU руководитель подразделения управления продажами девелоперской компании «Брусника» Иван Соболев. По мнению аналитика по ценообразованию и продажам группы компаний «Меридиан» Галины Мешалкиной, декабрьское повышение ключевой ставки сыграло роль в охлаждении рынка жилья в Тюмени. Об этом говорит отсутствие новой волны ажиотажного спроса, какие возникали в этом году уже четырежды. «Очередное повышение ключевой ставки не вызывает такого ажиотажа, как это было несколькими месяцами ранее. Рыночные ипотечные ставки для многих уже являются заградительными», — пояснила в беседе с URA.RU Мешалкина. По мнению тюменских аналитиков рынка, на продажах первичного жилья дальнейшее повышение ключевой ставки уже не скажется. Не сильно повлияет и изменение размера первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой. «Многие и раньше могли себе позволить первоначальный взнос выше минимального уровня, и его увеличение до 30% не станет для них стоп-сигналом к покупке», — добавила Мешалкина. Ранее URA.RU рассказало о состоянии рынка жилья в конце года. Как отмечают риэлторы, самый быстрый рост продаж показала в Тюмени загородная недвижимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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