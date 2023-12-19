Курганца, ранившего полицейского при задержании за наркотики, приговорили к крупному сроку. Фото

Закладчик из Кургана, ранивший полицейского ножом, получил 17 лет колонии

20 декабря 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Курганцу, ранившего полицейского ножом, вынесли приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд приговорил наркораспроcтранителя из Кургана, ранившего полицейского при задержании, к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура. «Курганский областной суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)», — информирует сайт ведомства. Ранее судимого мужчину приговорили к 17 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина в августе 2022 года раскладывал наркотики на территории города. За ним следили полицейские, которые решили его задержать. «При задержании осужденный нанес сотруднику ножевые ранения в область груди и плеча, повлекшие легкий вред здоровью», — пишет пресс-служба прокуратуры. Также осужденный выплатит пострадавшему сотруднику 500 тысяч рублей морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе зауральской судебной системы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане мужчина при задержании с наркотиками оказал сопротивление полицейским. Одного из сотрудников он ранил ножом. Полицейскому оказали помощь в больнице. Курганец, ранивший полицейского ножом, сядет на 17 лет и выплатит полмиллиона пострадавшему фото: https://t.me/opskgn «Правосудие в Зауралье»

Суд приговорил наркораспроcтранителя из Кургана, ранившего полицейского при задержании, к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура. «Курганский областной суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)», — информирует сайт ведомства. Ранее судимого мужчину приговорили к 17 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина в августе 2022 года раскладывал наркотики на территории города. За ним следили полицейские, которые решили его задержать. «При задержании осужденный нанес сотруднику ножевые ранения в область груди и плеча, повлекшие легкий вред здоровью», — пишет пресс-служба прокуратуры. Также осужденный выплатит пострадавшему сотруднику 500 тысяч рублей морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе зауральской судебной системы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане мужчина при задержании с наркотиками оказал сопротивление полицейским. Одного из сотрудников он ранил ножом. Полицейскому оказали помощь в больнице.