В Тобольске построят крупный парк аттракционов имени Менделеева

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Виды города, ноябрь. Тюмень, парк аттракционов, ветки деревьев
Разработка проекта завершится уже в 2024 году. Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в 2025 году начнется строительство парка аттракционов Менделеев-парк. Об этом во время прямой линии сообщил глава города Максим Афанасьев. Разработка проекта завершится уже в 2024 году.

«Мы в следующем году завершим работу над проектированием нашего Менделеев-парка. Это то общественное пространство, которое все ждут. Я официально заявляю, что в следующем году мы завершим этот проект парка аттракционов, и в 2025 году приступим к воплощению его в жизнь», — рассказал Афанасьев во время прямой линии.

Глава города также добавил, что в 2024 году пройдут выставки, посвященные достижениями российского ученого Дмитрия Менделеева. Помимо этого, власти рассмотрят идею создания скульптуры матери химика и самого Менделеева.

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В Тобольске (Тюменская область) в 2025 году начнется строительство парка аттракционов Менделеев-парк. Об этом во время прямой линии сообщил глава города Максим Афанасьев. Разработка проекта завершится уже в 2024 году. «Мы в следующем году завершим работу над проектированием нашего Менделеев-парка. Это то общественное пространство, которое все ждут. Я официально заявляю, что в следующем году мы завершим этот проект парка аттракционов, и в 2025 году приступим к воплощению его в жизнь», — рассказал Афанасьев во время прямой линии. Глава города также добавил, что в 2024 году пройдут выставки, посвященные достижениями российского ученого Дмитрия Менделеева. Помимо этого, власти рассмотрят идею создания скульптуры матери химика и самого Менделеева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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