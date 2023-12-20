В Тобольске построят крупный парк аттракционов имени Менделеева

Разработка проекта завершится уже в 2024 году. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) в 2025 году начнется строительство парка аттракционов Менделеев-парк. Об этом во время прямой линии сообщил глава города Максим Афанасьев. Разработка проекта завершится уже в 2024 году.

«Мы в следующем году завершим работу над проектированием нашего Менделеев-парка. Это то общественное пространство, которое все ждут. Я официально заявляю, что в следующем году мы завершим этот проект парка аттракционов, и в 2025 году приступим к воплощению его в жизнь», — рассказал Афанасьев во время прямой линии.

Глава города также добавил, что в 2024 году пройдут выставки, посвященные достижениями российского ученого Дмитрия Менделеева. Помимо этого, власти рассмотрят идею создания скульптуры матери химика и самого Менделеева.