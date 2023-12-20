20 декабря 2023

Школы и колледжи ЯНАО закрыли на карантин

Школы и колледжи в городах ЯНАО перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ в Введенке. Курган, класс, каникулы, школа, пустой класс, уборка класса
На Ямале в образовательных учреждениях началось дистанционное обучение Фото:

Учебные заведения в городах Ямало-Ненецкого автономного округа закрыли на карантин из-за вспышек вирусных инфекций. Об этом сообщила главный санитарный врач округа Людмила Нечепуренко во время прямой трансляции заседания законодательного собрания ЯНАО.

«Сейчас Ямал находится в предэпидемическом состоянии. Ситуация на 50-й неделе резко ухудшилась. Сегодня мы приостановили образовательную деятельность в Новом Уренгое, в школах Тазовского района, в Салехарде закрыт Ямальский многопрофильный колледж, ряд классов в образовательных учреждениях. Закрыта гимназия №1 в Лабытнанги и 8-я школа, там пошла вспышка пневмонии. На 21 день приостановлен учебный процесс в Лабытнанги. Ситуация напряженная», — рассказала руководитель окружного Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU сообщило о росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в ЯНАО. На прошлой неделе было зарегистрировано около 10 тысяч пациентов с вирусными инфекциями.

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Учебные заведения в городах Ямало-Ненецкого автономного округа закрыли на карантин из-за вспышек вирусных инфекций. Об этом сообщила главный санитарный врач округа Людмила Нечепуренко во время прямой трансляции заседания законодательного собрания ЯНАО. «Сейчас Ямал находится в предэпидемическом состоянии. Ситуация на 50-й неделе резко ухудшилась. Сегодня мы приостановили образовательную деятельность в Новом Уренгое, в школах Тазовского района, в Салехарде закрыт Ямальский многопрофильный колледж, ряд классов в образовательных учреждениях. Закрыта гимназия №1 в Лабытнанги и 8-я школа, там пошла вспышка пневмонии. На 21 день приостановлен учебный процесс в Лабытнанги. Ситуация напряженная», — рассказала руководитель окружного Роспотребнадзора. Ранее URA.RU сообщило о росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в ЯНАО. На прошлой неделе было зарегистрировано около 10 тысяч пациентов с вирусными инфекциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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