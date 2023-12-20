Школы и колледжи ЯНАО закрыли на карантин

Школы и колледжи в городах ЯНАО перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ

21 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

На Ямале в образовательных учреждениях началось дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учебные заведения в городах Ямало-Ненецкого автономного округа закрыли на карантин из-за вспышек вирусных инфекций. Об этом сообщила главный санитарный врач округа Людмила Нечепуренко во время прямой трансляции заседания законодательного собрания ЯНАО. «Сейчас Ямал находится в предэпидемическом состоянии. Ситуация на 50-й неделе резко ухудшилась. Сегодня мы приостановили образовательную деятельность в Новом Уренгое, в школах Тазовского района, в Салехарде закрыт Ямальский многопрофильный колледж, ряд классов в образовательных учреждениях. Закрыта гимназия №1 в Лабытнанги и 8-я школа, там пошла вспышка пневмонии. На 21 день приостановлен учебный процесс в Лабытнанги. Ситуация напряженная», — рассказала руководитель окружного Роспотребнадзора. Ранее URA.RU сообщило о росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в ЯНАО. На прошлой неделе было зарегистрировано около 10 тысяч пациентов с вирусными инфекциями.

Учебные заведения в городах Ямало-Ненецкого автономного округа закрыли на карантин из-за вспышек вирусных инфекций. Об этом сообщила главный санитарный врач округа Людмила Нечепуренко во время прямой трансляции заседания законодательного собрания ЯНАО. «Сейчас Ямал находится в предэпидемическом состоянии. Ситуация на 50-й неделе резко ухудшилась. Сегодня мы приостановили образовательную деятельность в Новом Уренгое, в школах Тазовского района, в Салехарде закрыт Ямальский многопрофильный колледж, ряд классов в образовательных учреждениях. Закрыта гимназия №1 в Лабытнанги и 8-я школа, там пошла вспышка пневмонии. На 21 день приостановлен учебный процесс в Лабытнанги. Ситуация напряженная», — рассказала руководитель окружного Роспотребнадзора. Ранее URA.RU сообщило о росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в ЯНАО. На прошлой неделе было зарегистрировано около 10 тысяч пациентов с вирусными инфекциями.