21 декабря 2023

В Кургане определили лидеров мнений для выборов президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновник, заседание, руки депутата, собрание глав
Лидерами мнений стали представители разных сфер Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Кургане определили лидеров общественного мнения (ЛОМ), которые будут помогать на выборах президента России. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Лидеров мнений подобрали из разных сфер. Ими стали: художник Герман Травников, директор гимназии № 47 Ирина Бобчик, бизнесмен из аграрной сферы, Вячеслав Немиров, представитель Народного фронта Елена Васильева и один из сотрудников „Курганмашзавода“», — рассказывают источники.

Предполагается, что ЛОМы будут доносить до граждан официальную позицию властей, связанную с выборами. До определения лидеров мнений представители фонда «Общественное мнение» звонили курганцам и спрашивали: знают ли они этих людей и как к ним относятся. Один из представителей фонда дозвонился до журналиста URA.RU.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В феврале и марте к жителям могут прийти представители Участковой избирательной комиссии (УИК), чтобы рассказать о выборах и пригласить на это мероприятие.

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В Кургане определили лидеров общественного мнения (ЛОМ), которые будут помогать на выборах президента России. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Лидеров мнений подобрали из разных сфер. Ими стали: художник Герман Травников, директор гимназии № 47 Ирина Бобчик, бизнесмен из аграрной сферы, Вячеслав Немиров, представитель Народного фронта Елена Васильева и один из сотрудников „Курганмашзавода“», — рассказывают источники. Предполагается, что ЛОМы будут доносить до граждан официальную позицию властей, связанную с выборами. До определения лидеров мнений представители фонда «Общественное мнение» звонили курганцам и спрашивали: знают ли они этих людей и как к ним относятся. Один из представителей фонда дозвонился до журналиста URA.RU. Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В феврале и марте к жителям могут прийти представители Участковой избирательной комиссии (УИК), чтобы рассказать о выборах и пригласить на это мероприятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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