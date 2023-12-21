В Кургане определили лидеров мнений для выборов президента

22 декабря 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Лидерами мнений стали представители разных сфер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Кургане определили лидеров общественного мнения (ЛОМ), которые будут помогать на выборах президента России. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Лидеров мнений подобрали из разных сфер. Ими стали: художник Герман Травников, директор гимназии № 47 Ирина Бобчик, бизнесмен из аграрной сферы, Вячеслав Немиров, представитель Народного фронта Елена Васильева и один из сотрудников „Курганмашзавода“», — рассказывают источники. Предполагается, что ЛОМы будут доносить до граждан официальную позицию властей, связанную с выборами. До определения лидеров мнений представители фонда «Общественное мнение» звонили курганцам и спрашивали: знают ли они этих людей и как к ним относятся. Один из представителей фонда дозвонился до журналиста URA.RU. Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В феврале и марте к жителям могут прийти представители Участковой избирательной комиссии (УИК), чтобы рассказать о выборах и пригласить на это мероприятие.

В Кургане определили лидеров общественного мнения (ЛОМ), которые будут помогать на выборах президента России. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Лидеров мнений подобрали из разных сфер. Ими стали: художник Герман Травников, директор гимназии № 47 Ирина Бобчик, бизнесмен из аграрной сферы, Вячеслав Немиров, представитель Народного фронта Елена Васильева и один из сотрудников „Курганмашзавода“», — рассказывают источники. Предполагается, что ЛОМы будут доносить до граждан официальную позицию властей, связанную с выборами. До определения лидеров мнений представители фонда «Общественное мнение» звонили курганцам и спрашивали: знают ли они этих людей и как к ним относятся. Один из представителей фонда дозвонился до журналиста URA.RU. Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В феврале и марте к жителям могут прийти представители Участковой избирательной комиссии (УИК), чтобы рассказать о выборах и пригласить на это мероприятие.