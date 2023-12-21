Губернатор Моор пообещал помочь семье погибшей в поезде девочки из ЛНР

21 декабря 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Моор выразил соболезнования родным погибшей девочки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей из ЛНР девочки и пообещал им помочь. Об этом он написал в соцсети. Ранее в поезде Тюмень — Адлер погибла 12-летняя девочка, которая возвращалась после отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка». «Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваше горе и боль утраты. Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки», — написал Моор в своем telegram-канале. Инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер. Дети возвращались домой после отдыха в тюменском лагере. Ночью 21 декабря с маршрута сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Мама умершей девочки обвинила руководство лагеря в халатности. Возбуждено уголовное дело, в «Олимпийской Ребячке» проводится служебное расследование. По словам руководства лагеря, дети, покидая учреждения, не болели.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей из ЛНР девочки и пообещал им помочь. Об этом он написал в соцсети. Ранее в поезде Тюмень — Адлер погибла 12-летняя девочка, которая возвращалась после отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка». «Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваше горе и боль утраты. Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки», — написал Моор в своем telegram-канале. Инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер. Дети возвращались домой после отдыха в тюменском лагере. Ночью 21 декабря с маршрута сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Мама умершей девочки обвинила руководство лагеря в халатности. Возбуждено уголовное дело, в «Олимпийской Ребячке» проводится служебное расследование. По словам руководства лагеря, дети, покидая учреждения, не болели.