Губернатор Моор пообещал помочь семье погибшей в поезде девочки из ЛНР

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Моор выразил соболезнования родным погибшей девочки Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей из ЛНР девочки и пообещал им помочь. Об этом он написал в соцсети. Ранее в поезде Тюмень — Адлер погибла 12-летняя девочка, которая возвращалась после отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка».

«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваше горе и боль утраты. Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки», — написал Моор в своем telegram-канале.

Инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер. Дети возвращались домой после отдыха в тюменском лагере. Ночью 21 декабря с маршрута сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Мама умершей девочки обвинила руководство лагеря в халатности. Возбуждено уголовное дело, в «Олимпийской Ребячке» проводится служебное расследование. По словам руководства лагеря, дети, покидая учреждения, не болели.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей из ЛНР девочки и пообещал им помочь. Об этом он написал в соцсети. Ранее в поезде Тюмень — Адлер погибла 12-летняя девочка, которая возвращалась после отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка». «Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваше горе и боль утраты. Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки», — написал Моор в своем telegram-канале. Инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер. Дети возвращались домой после отдыха в тюменском лагере. Ночью 21 декабря с маршрута сняли более 100 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц погибла. Мама умершей девочки обвинила руководство лагеря в халатности. Возбуждено уголовное дело, в «Олимпийской Ребячке» проводится служебное расследование. По словам руководства лагеря, дети, покидая учреждения, не болели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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