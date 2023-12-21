Немецкий политик проболтался, что Европе нужны залежи лития в ДНР и ЛНР

Депутат Кизеветтер: Европа помогает Украине из-за запасов лития на Донбассе

21 декабря 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Европа хочет забрать себе залежи лития, которые находятся на Донбассе, заявил Роддерих Кизеветтер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа, помогая Украине, преследует собственные экономические цели. Об этом рассказал депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Роддерих Кизеветтер. Он заявил, что странам Евросоюза нужны залежи лития, которые находятся в Донецкой и Луганской народных республиках. «Если Европа хочет осуществить энергопереход, то ей нужны собственные залежи лития. Самые большие залежи лития находятся в регионах Донецка и Луганска», — пояснил Роддерих Кизеветтер в эфире немецкого телеканала Ard. О желании США забрать себе залежи лития говорил в 2022 году генерал-лейтенант, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов, сообщает MK.RU. В Совфеде РФ уточнили, что страны Запада намерены раздробить Россию на отдельные территории, которые бы уничтожали друг друга. В США также высказывали схожие предположения. В свою очередь, президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос считает, что Вашингтон при помощи конфликта на Украине хочет сохранить собственное влияние в мире.

Европа, помогая Украине, преследует собственные экономические цели. Об этом рассказал депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Роддерих Кизеветтер. Он заявил, что странам Евросоюза нужны залежи лития, которые находятся в Донецкой и Луганской народных республиках. «Если Европа хочет осуществить энергопереход, то ей нужны собственные залежи лития. Самые большие залежи лития находятся в регионах Донецка и Луганска», — пояснил Роддерих Кизеветтер в эфире немецкого телеканала Ard. О желании США забрать себе залежи лития говорил в 2022 году генерал-лейтенант, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов, сообщает MK.RU. В Совфеде РФ уточнили, что страны Запада намерены раздробить Россию на отдельные территории, которые бы уничтожали друг друга. В США также высказывали схожие предположения. В свою очередь, президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос считает, что Вашингтон при помощи конфликта на Украине хочет сохранить собственное влияние в мире.