Экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» Яковлева оставили в СИЗО

Бывшего руководителя нацпарка «Таганай» (Челябинская область), Алексей Яковлев, ныне занимающего должность замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, оставили в СИЗО по обвинениям в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в суде апелляционной инстанции удалось отстоять решение о заключении его под стражу до 10 января.
«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Яковлев был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце ноября. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Взяткодателями оказалось нынешнее руководство «Таганая» Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. Их также задержали и отправили в СИЗО.
По версии следствия, троица выстроила целую схему. Новоселова назначала премии сотрудникам парка, Пузанов забирал деньги у них и передавал Яковлеву. Тот, в свою очередь, в силу занимаемой должности, оказывал им всеобщее покровительство. Предварительно, схема действовала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей.
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