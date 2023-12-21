Экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» Яковлева оставили в СИЗО

22 декабря 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Алексей Яковлев хотел встретить Новый год дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Москве ФСБ задержала бывшего директора нацпарка «Таганай» Яковлева Бывшего руководителя нацпарка «Таганай» (Челябинская область), Алексей Яковлев, ныне занимающего должность замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, оставили в СИЗО по обвинениям в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в суде апелляционной инстанции удалось отстоять решение о заключении его под стражу до 10 января. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Яковлев был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце ноября. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Взяткодателями оказалось нынешнее руководство «Таганая» Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. Их также задержали и отправили в СИЗО. По версии следствия, троица выстроила целую схему. Новоселова назначала премии сотрудникам парка, Пузанов забирал деньги у них и передавал Яковлеву. Тот, в свою очередь, в силу занимаемой должности, оказывал им всеобщее покровительство. Предварительно, схема действовала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего руководителя нацпарка «Таганай» (Челябинская область), Алексей Яковлев, ныне занимающего должность замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, оставили в СИЗО по обвинениям в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в суде апелляционной инстанции удалось отстоять решение о заключении его под стражу до 10 января. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Яковлев был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце ноября. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Взяткодателями оказалось нынешнее руководство «Таганая» Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. Их также задержали и отправили в СИЗО. По версии следствия, троица выстроила целую схему. Новоселова назначала премии сотрудникам парка, Пузанов забирал деньги у них и передавал Яковлеву. Тот, в свою очередь, в силу занимаемой должности, оказывал им всеобщее покровительство. Предварительно, схема действовала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей.