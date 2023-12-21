21 декабря 2023

Экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» Яковлева оставили в СИЗО

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, яковлев алексей
Алексей Яковлев хотел встретить Новый год дома Фото:
новость из сюжета
В Москве ФСБ задержала бывшего директора нацпарка «Таганай» Яковлева

Бывшего руководителя нацпарка «Таганай» (Челябинская область), Алексей Яковлев, ныне занимающего должность замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, оставили в СИЗО по обвинениям в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в суде апелляционной инстанции удалось отстоять решение о заключении его под стражу до 10 января.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Яковлев был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце ноября. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Взяткодателями оказалось нынешнее руководство «Таганая» Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. Их также задержали и отправили в СИЗО.

По версии следствия, троица выстроила целую схему. Новоселова назначала премии сотрудникам парка, Пузанов забирал деньги у них и передавал Яковлеву. Тот, в свою очередь, в силу занимаемой должности, оказывал им всеобщее покровительство. Предварительно, схема действовала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей.

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Бывшего руководителя нацпарка «Таганай» (Челябинская область), Алексей Яковлев, ныне занимающего должность замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, оставили в СИЗО по обвинениям в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в суде апелляционной инстанции удалось отстоять решение о заключении его под стражу до 10 января. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Яковлев был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце ноября. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Взяткодателями оказалось нынешнее руководство «Таганая» Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. Их также задержали и отправили в СИЗО. По версии следствия, троица выстроила целую схему. Новоселова назначала премии сотрудникам парка, Пузанов забирал деньги у них и передавал Яковлеву. Тот, в свою очередь, в силу занимаемой должности, оказывал им всеобщее покровительство. Предварительно, схема действовала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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