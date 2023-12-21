21 декабря 2023

В курганском магазине продавали укроп с остатками запрещенных пестицидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Укроп с пестицидами обнаружили в магазине одной из торговых сетей в Курганской области Фото:

В магазине одной из торговых сетей в Курганской области специалисты Россельхознадзора обнаружили укроп со следами пестицидов, которые нельзя использовать. Данная информация размещена на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В ходе рассмотрения обращений граждан был установлен факт обнаружения остаточного количества пестицида в свежем укропе, продаваемом в одном из магазинов торговой сети в Курганской области. Использование пестицидов, произведенных на основе действующего вещества Пенконазола, при выращивании культуры укропа не регламентируется. Его применение является несоблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов», — говорится в сообщении.

Предпринимателя обвинили в нарушении закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Ему объявили предостережение о недопустимости такого нарушения. Также представители Россельхознадзора направили информацию в областной Роспотребнадзор, чтобы в ведомстве приняли меры в рамках компетенции.

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В магазине одной из торговых сетей в Курганской области специалисты Россельхознадзора обнаружили укроп со следами пестицидов, которые нельзя использовать. Данная информация размещена на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В ходе рассмотрения обращений граждан был установлен факт обнаружения остаточного количества пестицида в свежем укропе, продаваемом в одном из магазинов торговой сети в Курганской области. Использование пестицидов, произведенных на основе действующего вещества Пенконазола, при выращивании культуры укропа не регламентируется. Его применение является несоблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов», — говорится в сообщении. Предпринимателя обвинили в нарушении закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Ему объявили предостережение о недопустимости такого нарушения. Также представители Россельхознадзора направили информацию в областной Роспотребнадзор, чтобы в ведомстве приняли меры в рамках компетенции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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