Свердловского рэпера оштрафовали за то, что пришел с носком на члене к Ивлеевой

22 декабря 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Репера Vacio арестовали на 15 суток после «голой вечеринки» Фото: Илья Московец © URA.RU Репера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), участвовавшего в «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, получил штраф в 200 тысяч рублей и был арестован на 15 суток. Об этом сообщили в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции». «Николай Васильев признал виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначен арест на 15 суток и штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Решение принял Лефортовский районный суд Москвы. По версии обвинения, Vacio выражался матом и распространял в telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных ориентаций. Репер вину не признал, в своем канале он написал, что «любит свою страну и не занимается пропагандированием ЛГБТ». Вечеринка прошла 21 декабря в Москве. Дресс-код предполагал открытые наряды. Vacio пришел туда в одном носке на половом органе. Мероприятие вызвало негативную реакцию в общественности. Некоторые участники, в числе которых певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак, вступились за организаторов.

Репера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), участвовавшего в «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, получил штраф в 200 тысяч рублей и был арестован на 15 суток. Об этом сообщили в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции». «Николай Васильев признал виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначен арест на 15 суток и штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Решение принял Лефортовский районный суд Москвы. По версии обвинения, Vacio выражался матом и распространял в telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных ориентаций. Репер вину не признал, в своем канале он написал, что «любит свою страну и не занимается пропагандированием ЛГБТ». Вечеринка прошла 21 декабря в Москве. Дресс-код предполагал открытые наряды. Vacio пришел туда в одном носке на половом органе. Мероприятие вызвало негативную реакцию в общественности. Некоторые участники, в числе которых певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак, вступились за организаторов.