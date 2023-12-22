Свердловского рэпера оштрафовали за то, что пришел с носком на члене к Ивлеевой

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Репера Vacio арестовали на 15 суток после «голой вечеринки» Фото:

Репера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), участвовавшего в «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, получил штраф в 200 тысяч рублей и был арестован на 15 суток. Об этом сообщили в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

«Николай Васильев признал виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначен арест на 15 суток и штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Решение принял Лефортовский районный суд Москвы.

По версии обвинения, Vacio выражался матом и распространял в telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных ориентаций. Репер вину не признал, в своем канале он написал, что «любит свою страну и не занимается пропагандированием ЛГБТ».

Вечеринка прошла 21 декабря в Москве. Дресс-код предполагал открытые наряды. Vacio пришел туда в одном носке на половом органе. Мероприятие вызвало негативную реакцию в общественности. Некоторые участники, в числе которых певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак, вступились за организаторов.

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Репера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), участвовавшего в «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, получил штраф в 200 тысяч рублей и был арестован на 15 суток. Об этом сообщили в telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции». «Николай Васильев признал виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначен арест на 15 суток и штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Решение принял Лефортовский районный суд Москвы. По версии обвинения, Vacio выражался матом и распространял в telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных ориентаций. Репер вину не признал, в своем канале он написал, что «любит свою страну и не занимается пропагандированием ЛГБТ». Вечеринка прошла 21 декабря в Москве. Дресс-код предполагал открытые наряды. Vacio пришел туда в одном носке на половом органе. Мероприятие вызвало негативную реакцию в общественности. Некоторые участники, в числе которых певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак, вступились за организаторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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