На Тюменскую область надвигается метель

На территории Тюменской области во вторник 26 декабря синоптики прогнозируют метель, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области 26 декабря ожидается восточный ветер 5-10 метров в секунду с порывами местами до 20 метров в секунду, метель. В течение дня прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя», — сообщается на сайте управления.
Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов, а днем от +1 до -4 градусов. В отдельных районах образуется гололед, на дорогах снежные заносы, а мокрый снег будет налипать на деревья и провода.
В среду 27 октября метель и сильный ветер сохранится. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Синоптики обещают снегопад, а температура воздуха в течение дня опустится до -8 градусов.
В столице региона синоптики с 24 декабря обещали дожди. Температура воздуха в Тюмени днем составит 3 градуса ниже нуля и продлится такая погода несколько дней.
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