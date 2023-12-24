У трети жителей ЯНАО появилось новогоднее настроение

25 декабря 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Каждый третий житель Ямала имеет новогоднее настроение Фото: Денис Моргунов © URA.RU У каждого третьего жителя ЯНАО появилось новогоднее настроение. Об этом сообщается в исследовании специалистов Superjob. «Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 32% жителей ЯНАО. 13% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 42% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения», — рассказали URA.RU специалисты. Женщины радуются Новому году чуть больше, чем мужчины — 33 и 31% соответственно. Участники опроса, зарабатывающие более 80-ти тысяч рублей в месяц чаще рады новогодним праздникам, чем люди, чей доход ниже (38%). Ранее URA.RU рассказывало о подарках, которые больше всего хотят получить жители ЯНАО. Самый желанный подарок для большинства ямальцев — это деньги.

У каждого третьего жителя ЯНАО появилось новогоднее настроение. Об этом сообщается в исследовании специалистов Superjob. «Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 32% жителей ЯНАО. 13% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 42% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения», — рассказали URA.RU специалисты. Женщины радуются Новому году чуть больше, чем мужчины — 33 и 31% соответственно. Участники опроса, зарабатывающие более 80-ти тысяч рублей в месяц чаще рады новогодним праздникам, чем люди, чей доход ниже (38%). Ранее URA.RU рассказывало о подарках, которые больше всего хотят получить жители ЯНАО. Самый желанный подарок для большинства ямальцев — это деньги.