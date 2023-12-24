24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

У трети жителей ЯНАО появилось новогоднее настроение

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, новый год, новогоднее оформление, новогоднее украшение, новогодняя игрушка
Каждый третий житель Ямала имеет новогоднее настроение Фото:

У каждого третьего жителя ЯНАО появилось новогоднее настроение. Об этом сообщается в исследовании специалистов Superjob.

«Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 32% жителей ЯНАО. 13% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 42% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения», — рассказали URA.RU специалисты.

Женщины радуются Новому году чуть больше, чем мужчины — 33 и 31% соответственно. Участники опроса, зарабатывающие более 80-ти тысяч рублей в месяц чаще рады новогодним праздникам, чем люди, чей доход ниже (38%).

Ранее URA.RU рассказывало о подарках, которые больше всего хотят получить жители ЯНАО. Самый желанный подарок для большинства ямальцев — это деньги.

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У каждого третьего жителя ЯНАО появилось новогоднее настроение. Об этом сообщается в исследовании специалистов Superjob. «Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 32% жителей ЯНАО. 13% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 42% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения», — рассказали URA.RU специалисты. Женщины радуются Новому году чуть больше, чем мужчины — 33 и 31% соответственно. Участники опроса, зарабатывающие более 80-ти тысяч рублей в месяц чаще рады новогодним праздникам, чем люди, чей доход ниже (38%). Ранее URA.RU рассказывало о подарках, которые больше всего хотят получить жители ЯНАО. Самый желанный подарок для большинства ямальцев — это деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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