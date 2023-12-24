В Турции умер свердловский подросток, которому собирали миллионы на лечение

25 декабря 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

До болезни Валерий Бурцев занимался хоккеем Фото: Елена Партина © URA.RU Екатеринбургский подросток Валерий Бурцев, которому в 2022 году поставили смертельный диагноз — лимфома Беркитта, скончался в клинике Стамбула (Турция). В больнице Аджибадем Алтунизаде мальчик проходил курс химиотерапии. О смерти подростка корреспонденту URA.RU рассказал отчим мальчика Василий Мерзляков. История борьбы уральского мальчика, жизнь которого турецкие врачи оценили в 30 миллионов рублей, была опубликована URA.RU 12 октября 2023 года. «Валеры не стало. Наш сын стал ангелом. Химия начала давать положительные результаты, но сердце сына не выдержало. Похороны Валеры, предварительно, состоятся 28 декабря. Сейчас мы занимаемся вопросами транспортировки сына на родину. Нам в этом помогает консульство РФ в Стамбуле», — сказал Василий Мерзляков. Несмотря на потерю сына, семья Валерия выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся и оказал помощь. «Благодаря неравнодушным гражданам у нас появилась надежда. Валера боролся, зная, что люди не оставят его, помогут. Да, нашего сына не стало, но все равно мы счастливы, что на жизненном пути Валеры нашлись отзывчивые люди, которые подарили нашему мальчику шанс. Мы выражаем благодарность депутату Госдумы РФ Николаю Брыкину за то, что он не прошел мимо и пожертвовал из личных средств 6,5 миллиона рублей, корреспонденту URA.RU, которая рассказала о нашем сыне и, конечно, всем неравнодушным гражданам нашей страны, участвовавшим в сборе денег на лечение», — отметил Мерзляков. Редакция URA.RU выражает искренние соболезнования семье в связи со смертью Валерия Бурцева. Память о храбром уральском мальчике будет жить в наших сердцах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский подросток Валерий Бурцев, которому в 2022 году поставили смертельный диагноз — лимфома Беркитта, скончался в клинике Стамбула (Турция). В больнице Аджибадем Алтунизаде мальчик проходил курс химиотерапии. О смерти подростка корреспонденту URA.RU рассказал отчим мальчика Василий Мерзляков. История борьбы уральского мальчика, жизнь которого турецкие врачи оценили в 30 миллионов рублей, была опубликована URA.RU 12 октября 2023 года. «Валеры не стало. Наш сын стал ангелом. Химия начала давать положительные результаты, но сердце сына не выдержало. Похороны Валеры, предварительно, состоятся 28 декабря. Сейчас мы занимаемся вопросами транспортировки сына на родину. Нам в этом помогает консульство РФ в Стамбуле», — сказал Василий Мерзляков. Несмотря на потерю сына, семья Валерия выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся и оказал помощь. «Благодаря неравнодушным гражданам у нас появилась надежда. Валера боролся, зная, что люди не оставят его, помогут. Да, нашего сына не стало, но все равно мы счастливы, что на жизненном пути Валеры нашлись отзывчивые люди, которые подарили нашему мальчику шанс. Мы выражаем благодарность депутату Госдумы РФ Николаю Брыкину за то, что он не прошел мимо и пожертвовал из личных средств 6,5 миллиона рублей, корреспонденту URA.RU, которая рассказала о нашем сыне и, конечно, всем неравнодушным гражданам нашей страны, участвовавшим в сборе денег на лечение», — отметил Мерзляков. Редакция URA.RU выражает искренние соболезнования семье в связи со смертью Валерия Бурцева. Память о храбром уральском мальчике будет жить в наших сердцах.