24 декабря 2023

Жители тюменской деревни живут без дорог, освещения и водопровода

© Служба новостей «URA.RU»
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В рейтинге ИЖС Паренкина занимает шестое место из 53 (архивное фото) Фото:

Жители деревни Паренкина (Тюменская область) пожаловались на отсутствие дорог, освещения, тротуаров и водопровода. Об этом одна из тюменок сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочется обратиться за помощью и решить проблемы д. Паренкина. Коттеджный поселок активно растет. Но нет дорог, нет освещения. На улицах и вдоль бетонки кромешная тьма. Нет тротуаров, большая вероятность сбить детей и взрослых, которые двигаются по дороге вместе с машинами. Летом не косят траву, нет водопровода с чистой водой», — написала тюменка Оксана в соцсети. Ее комментарий поддержали четыре пользователя.

В администрации Тюменского района рассказали, что обустройство деревни будет проводиться в порядке очередности, в рейтинге ИЖС Паренкина занимает шестое место из 53. Разработка проекта начнется после выделения средств из бюджета. «Разработка проектной документации и строительно-монтажные работы будут проводиться в порядке очереди и при выделении необходимых средств из бюджета области. Так называемая „бетонка“ — это дорога областного значения. Действующей концессией с водоканалом мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением д. Паренкина не предусмотрены. Устройство контейнерных площадок на территории ИЖС д. Паренкина силами муниципалитета пока невозможно в связи с отсутствием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности», — рассказали в администрации.

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Жители деревни Паренкина (Тюменская область) пожаловались на отсутствие дорог, освещения, тротуаров и водопровода. Об этом одна из тюменок сообщила в социальной сети «ВКонтакте». «Хочется обратиться за помощью и решить проблемы д. Паренкина. Коттеджный поселок активно растет. Но нет дорог, нет освещения. На улицах и вдоль бетонки кромешная тьма. Нет тротуаров, большая вероятность сбить детей и взрослых, которые двигаются по дороге вместе с машинами. Летом не косят траву, нет водопровода с чистой водой», — написала тюменка Оксана в соцсети. Ее комментарий поддержали четыре пользователя. В администрации Тюменского района рассказали, что обустройство деревни будет проводиться в порядке очередности, в рейтинге ИЖС Паренкина занимает шестое место из 53. Разработка проекта начнется после выделения средств из бюджета. «Разработка проектной документации и строительно-монтажные работы будут проводиться в порядке очереди и при выделении необходимых средств из бюджета области. Так называемая „бетонка“ — это дорога областного значения. Действующей концессией с водоканалом мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением д. Паренкина не предусмотрены. Устройство контейнерных площадок на территории ИЖС д. Паренкина силами муниципалитета пока невозможно в связи с отсутствием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности», — рассказали в администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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