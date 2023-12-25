Где в Тюмени на каникулах провести время всей семьей

Самую высокую горку в Тюмени расположили на окраине города

25 декабря 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

В начале января тюменцы будут отдыхать восемь дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменцы в период новогодних каникул в январе 2024 года будут отдыхать с 1 по 8 число. Для тех, кто не уезжает из столицы региона в другие города и страны, редакция URA.RU сделала подборку интересных мест, где можно провести время всей семьей. Горки Самые главные горки в Тюмени, получившие такой статус из-за высоты конструкций, расположены в парке «Затюменском» и двух скверах. В первом горожане будут кататься с горки высотой шесть метров, в сквере «Якова Неумоева» с высоты в 5,2 метра, в сквере «Комсомольском» — 4,5 метра. Средняя высота горок в других районах города составила 2,5 метра — это сквер «Никольский», сквер «Болгаро-Советской дружбы», сквер «Юности», горка возле пруда Южного и на улице Бабарынка. На двух главных городских площадях — Цветном бульваре и 400-летия Тюмени, высота горок составляет 1,5 метра. Катки Самые большие катки традиционно расположились в центре Тюмени и на озере Южном. Так на набережной в праздники будут работать два катка — один возле моста Влюбленных, а второй возле центра «Контора пароходства». Еще один большой каток все каникулы будет ждать посетителей на Цветном бульваре. В этом году он поразит горожан своими масштабами — площадь почти 4000 кв. м. Из которых только раздевалки и прокат будут занимать 400 кв. м. Также будут залиты дорожки к центральной части катка, оснащенные интересной иллюминацией. На пруду Южном и в лесопарке «Затюменском» толщина льда уже позволила залить корты, а значит посетить тюменцы их могут уже сейчас. Лыжи Самый популярный курорт среди тюменцев и гостей города — Воронинские горки, будет работать по привычному графику. Кроме горных лыж со спусков можно скатиться на тюбингах и сноубордах. Еще один популярный курорт — база отдыха у пруда Лесного. Там тюменцы смогут взять в прокат беговые лыжи. Гагаринский парк подходит для тех любителей зимнего спорта, кто заранее обзавелся своим инвентарем. Взять лыжи напрокат там не получится, но это можно компенсировать трассами среди сосен и прекрасным видом на озеро. В Гилевской роще есть и прокат, и красивая природа. Приятным дополнением станут беседки для пикников, где можно перекусить всей семьей после активного отдыха. Экопарк «Затюменский» радует горожан не только прокатом и разнообразными локациями, но и своим масштабом — там настоящий рай для любителей длинных трасс. В прокате есть и детские лыжи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы в период новогодних каникул в январе 2024 года будут отдыхать с 1 по 8 число. Для тех, кто не уезжает из столицы региона в другие города и страны, редакция URA.RU сделала подборку интересных мест, где можно провести время всей семьей. Горки Самые главные горки в Тюмени, получившие такой статус из-за высоты конструкций, расположены в парке «Затюменском» и двух скверах. В первом горожане будут кататься с горки высотой шесть метров, в сквере «Якова Неумоева» с высоты в 5,2 метра, в сквере «Комсомольском» — 4,5 метра. Средняя высота горок в других районах города составила 2,5 метра — это сквер «Никольский», сквер «Болгаро-Советской дружбы», сквер «Юности», горка возле пруда Южного и на улице Бабарынка. На двух главных городских площадях — Цветном бульваре и 400-летия Тюмени, высота горок составляет 1,5 метра. Катки Самые большие катки традиционно расположились в центре Тюмени и на озере Южном. Так на набережной в праздники будут работать два катка — один возле моста Влюбленных, а второй возле центра «Контора пароходства». Еще один большой каток все каникулы будет ждать посетителей на Цветном бульваре. В этом году он поразит горожан своими масштабами — площадь почти 4000 кв. м. Из которых только раздевалки и прокат будут занимать 400 кв. м. Также будут залиты дорожки к центральной части катка, оснащенные интересной иллюминацией. На пруду Южном и в лесопарке «Затюменском» толщина льда уже позволила залить корты, а значит посетить тюменцы их могут уже сейчас. Лыжи Самый популярный курорт среди тюменцев и гостей города — Воронинские горки, будет работать по привычному графику. Кроме горных лыж со спусков можно скатиться на тюбингах и сноубордах. Еще один популярный курорт — база отдыха у пруда Лесного. Там тюменцы смогут взять в прокат беговые лыжи. Гагаринский парк подходит для тех любителей зимнего спорта, кто заранее обзавелся своим инвентарем. Взять лыжи напрокат там не получится, но это можно компенсировать трассами среди сосен и прекрасным видом на озеро. В Гилевской роще есть и прокат, и красивая природа. Приятным дополнением станут беседки для пикников, где можно перекусить всей семьей после активного отдыха. Экопарк «Затюменский» радует горожан не только прокатом и разнообразными локациями, но и своим масштабом — там настоящий рай для любителей длинных трасс. В прокате есть и детские лыжи.