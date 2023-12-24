Где в Тюмени в праздники устроят облавы на пьяных водителей

В Тюмени ГИБДД в новогодние каникулы будет искать пьяных водителей у баз отдыха

25 декабря 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Силовики будут искать тех, кто выпил и решил поехать на турбазы за рулем Фото: Илья Московец © URA.RU В период новогодних выходных сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по поиску пьяных водителей на тех дорогах, где располагаются популярные базы отдыха и горячие источники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного ведомства. «В предпраздничные и праздничные дни сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. В новогодние праздники будут проводиться целевые, точечные рейды по предотвращению пьяного вождения. В том числе наряды ДПС будут нести службу на трактах, в местах зимнего отдыха», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что наряды не будут постоянно стоять у каждой турбазы. Однако в ГИБДД будут оценивать интенсивность потока на тех или иных направлениях, и исходя из данных «закрывать» их сотрудниками в праздничные дни. Речь, в частности, идет о Салаирском и Ирбитском трактах, а также дороге Тюмень — Боровский — Богандинский, так как в этих направлениях находятся популярные базы отдыха и горячие источники.

В период новогодних выходных сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по поиску пьяных водителей на тех дорогах, где располагаются популярные базы отдыха и горячие источники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного ведомства. «В предпраздничные и праздничные дни сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. В новогодние праздники будут проводиться целевые, точечные рейды по предотвращению пьяного вождения. В том числе наряды ДПС будут нести службу на трактах, в местах зимнего отдыха», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что наряды не будут постоянно стоять у каждой турбазы. Однако в ГИБДД будут оценивать интенсивность потока на тех или иных направлениях, и исходя из данных «закрывать» их сотрудниками в праздничные дни. Речь, в частности, идет о Салаирском и Ирбитском трактах, а также дороге Тюмень — Боровский — Богандинский, так как в этих направлениях находятся популярные базы отдыха и горячие источники.