24 декабря 2023

Где в Тюмени в праздники устроят облавы на пьяных водителей

В Тюмени ГИБДД в новогодние каникулы будет искать пьяных водителей у баз отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс
Силовики будут искать тех, кто выпил и решил поехать на турбазы за рулем Фото:

В период новогодних выходных сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по поиску пьяных водителей на тех дорогах, где располагаются популярные базы отдыха и горячие источники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного ведомства.

«В предпраздничные и праздничные дни сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. В новогодние праздники будут проводиться целевые, точечные рейды по предотвращению пьяного вождения. В том числе наряды ДПС будут нести службу на трактах, в местах зимнего отдыха», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что наряды не будут постоянно стоять у каждой турбазы. Однако в ГИБДД будут оценивать интенсивность потока на тех или иных направлениях, и исходя из данных «закрывать» их сотрудниками в праздничные дни. Речь, в частности, идет о Салаирском и Ирбитском трактах, а также дороге Тюмень — Боровский — Богандинский, так как в этих направлениях находятся популярные базы отдыха и горячие источники.

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В период новогодних выходных сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по поиску пьяных водителей на тех дорогах, где располагаются популярные базы отдыха и горячие источники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного ведомства. «В предпраздничные и праздничные дни сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. В новогодние праздники будут проводиться целевые, точечные рейды по предотвращению пьяного вождения. В том числе наряды ДПС будут нести службу на трактах, в местах зимнего отдыха», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что наряды не будут постоянно стоять у каждой турбазы. Однако в ГИБДД будут оценивать интенсивность потока на тех или иных направлениях, и исходя из данных «закрывать» их сотрудниками в праздничные дни. Речь, в частности, идет о Салаирском и Ирбитском трактах, а также дороге Тюмень — Боровский — Богандинский, так как в этих направлениях находятся популярные базы отдыха и горячие источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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