Константин Ивлев выплатит долги организаторам фестиваля «Да, шеф» в Екатеринбурге

Подрядчики из Екатеринбурга выиграли суд над шефом Ивлевым

26 декабря 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Ивлев проводил фестиваль в конце июля и остался должен подрядчикам Фото: Илья Московец © URA.RU Праздничное агентство Graffin-event, которое организовывало летом в Екатеринбурге фестиваль «Да, шеф», отсудило у фирмы звездного шеф-повара Константина Ивлева около 700 тысяч рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда. «Взыскать с ООО „Шеф фест“ в пользу ООО „Граффин-Эвент“ задолженность по договору от 17.05.2023 года в размере 644 023 рублей, неустойку в размере 19 964 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 280 рублей», — указано в решении суда. При этом команда знаменитости подавала встречный иск и просила уменьшить стоимость оказанных услуг до 294 288 рублей, но суд заявление вернул. Информация о том, что Graffin-event судится с фирмой Ивлева, появилась в середине октября. Организаторы гастрофестиваля заявили, что им не доплатили деньги за оказанные услуги. Среди участников процесса был свердловский завод «Русагро», производящий майонез ЕЖК, агентство Geometria, творческая мастерская «Куклы» и другие местные предприниматели. Фестиваль «Да, шеф» прошел в парке Маяковского 22 и 23 июля в честь 300-летия Екатеринбурга. Для людей были доступны мастер-классы, спортивные конкурсы, прошла фотосессия с поваром Ивлевым и состоялся парад ростовых кукол. Там же на фестивале установили рекорд России, приготовив рулет весом в 41,5 килограмма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Праздничное агентство Graffin-event, которое организовывало летом в Екатеринбурге фестиваль «Да, шеф», отсудило у фирмы звездного шеф-повара Константина Ивлева около 700 тысяч рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда. «Взыскать с ООО „Шеф фест“ в пользу ООО „Граффин-Эвент“ задолженность по договору от 17.05.2023 года в размере 644 023 рублей, неустойку в размере 19 964 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 280 рублей», — указано в решении суда. При этом команда знаменитости подавала встречный иск и просила уменьшить стоимость оказанных услуг до 294 288 рублей, но суд заявление вернул. Информация о том, что Graffin-event судится с фирмой Ивлева, появилась в середине октября. Организаторы гастрофестиваля заявили, что им не доплатили деньги за оказанные услуги. Среди участников процесса был свердловский завод «Русагро», производящий майонез ЕЖК, агентство Geometria, творческая мастерская «Куклы» и другие местные предприниматели. Фестиваль «Да, шеф» прошел в парке Маяковского 22 и 23 июля в честь 300-летия Екатеринбурга. Для людей были доступны мастер-классы, спортивные конкурсы, прошла фотосессия с поваром Ивлевым и состоялся парад ростовых кукол. Там же на фестивале установили рекорд России, приготовив рулет весом в 41,5 килограмма.