На Константина Ивлева подали в суд после фестиваля «Да,шеф» в Екатеринбурге

Ивлев приезжал в Екатеринбург в конце июля на фестиваль «Да,шеф» Фото: Илья Московец © URA.RU

Праздничное агентство Graffin-event подало в суд на фирму знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Случилось это после фестиваля «Да,шеф», который прошел в конце июля в Екатеринбурге, тогда на мероприятии приготовили огромный рулет из ветчины в 41 кг, установив рекорд России. Организаторы праздника заявили, что им не доплатили около 664 тысячи рублей.

«С компании знаменитого шефа требуют 664 тысячи рублей. Среди участников процесса — местный завод „Русагро“, производящий майонез ЕЖК, которого на приготовление рулета ушло приличное количество», — сообщает telegram-канад SHOT. Как пояснили организаторы фестиваля — агентство Graffin-event, фирма Ивлева не доплатила им 664 тысячи рублей. Однако в чем именно заключается суть претензии, не сообщается.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Graffin-event, там пообещали перезвонить и сообщить информацию чуть позже. До Константина Ивлева дозвониться не удалось, в связи с чем был направлен запрос в Ivlev Group, а также в «Русагро».

В честь 300-летия Екатеринбурга в городе 22 и 23 июля решили провести гастрофестиваль «Да, шеф» от знаменитого шеф-повара Константна Ивлева. Мероприятие прогремело в столице Урала — в парке Маяковского было много различных фотозон, спортивные конкурсы, мастер-классы, фотосессия с поваром, а также состоялся парад ростовых кукол с лицом Ивлева. Там же на фестивале шеф-повар похвалил майонез ЕЖК и признался, что возит его с собой в Москву из Екатеринбурга. После в честь завершения двухдневного фестиваля «Да, шеф!» Ивлев подарил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову позолоченный половник.