Повар приготовил рулет из ветчины и майонеза
Шеф-повар Константин Ивлев на фестивале «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовил рулет весом в 41,5 килограмма. Этим он установил рекорд России, сообщают в соцсети.
«Рекорд установлен! Константин Ивлев приготовил рулет из ветчины весом в 41,5 кг», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Фестиваль «Да, шеф!» проходит второй день подряд в парке Маяковского.
Константин Ивлев прилетел в Екатеринбург еще 22 июля. Здесь он участвует в кулинарном фестивале «Да, шеф!». Также популярный шеф-повар признался, что возит уральский майонез ЕЖК из Екатеринбурга в Москву.
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