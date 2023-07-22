Повар Ивлев приготовил в Екатеринбурге рулет весом 41 кг, установив рекорд РФ. Видео

23 июля 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Повар приготовил рулет из ветчины и майонеза Фото: Анна Майорова © URA.RU Шеф-повар Константин Ивлев на фестивале «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовил рулет весом в 41,5 килограмма. Этим он установил рекорд России, сообщают в соцсети. «Рекорд установлен! Константин Ивлев приготовил рулет из ветчины весом в 41,5 кг», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Фестиваль «Да, шеф!» проходит второй день подряд в парке Маяковского. Константин Ивлев прилетел в Екатеринбург еще 22 июля. Здесь он участвует в кулинарном фестивале «Да, шеф!». Также популярный шеф-повар признался, что возит уральский майонез ЕЖК из Екатеринбурга в Москву.

Шеф-повар Константин Ивлев на фестивале «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовил рулет весом в 41,5 килограмма. Этим он установил рекорд России, сообщают в соцсети. «Рекорд установлен! Константин Ивлев приготовил рулет из ветчины весом в 41,5 кг», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Фестиваль «Да, шеф!» проходит второй день подряд в парке Маяковского. Константин Ивлев прилетел в Екатеринбург еще 22 июля. Здесь он участвует в кулинарном фестивале «Да, шеф!». Также популярный шеф-повар признался, что возит уральский майонез ЕЖК из Екатеринбурга в Москву.