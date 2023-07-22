22 июля 2023

Повар Ивлев приготовил в Екатеринбурге рулет весом 41 кг, установив рекорд РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Повар приготовил рулет из ветчины и майонеза Фото:

Шеф-повар Константин Ивлев на фестивале «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовил рулет весом в 41,5 килограмма. Этим он установил рекорд России, сообщают в соцсети.

«Рекорд установлен! Константин Ивлев приготовил рулет из ветчины весом в 41,5 кг», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Фестиваль «Да, шеф!» проходит второй день подряд в парке Маяковского.

Константин Ивлев прилетел в Екатеринбург еще 22 июля. Здесь он участвует в кулинарном фестивале «Да, шеф!». Также популярный шеф-повар признался, что возит уральский майонез ЕЖК из Екатеринбурга в Москву.

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Шеф-повар Константин Ивлев на фестивале «Да, шеф!», который проходит в парке Маяковского в Екатеринбурге, приготовил рулет весом в 41,5 килограмма. Этим он установил рекорд России, сообщают в соцсети. «Рекорд установлен! Константин Ивлев приготовил рулет из ветчины весом в 41,5 кг», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Фестиваль «Да, шеф!» проходит второй день подряд в парке Маяковского. Константин Ивлев прилетел в Екатеринбург еще 22 июля. Здесь он участвует в кулинарном фестивале «Да, шеф!». Также популярный шеф-повар признался, что возит уральский майонез ЕЖК из Екатеринбурга в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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