В Кургане задержали подростка по обвинению в убийстве отчима

В Кургане задержали подростка, убившего ножом отчима
Несовершеннолетнего юношу задержали в Кургане по обвинению в совершении убийства. Жертвой стал отчим задержанного, сообщает сайт СУ СК региона.
«Несовершеннолетний житель Кургана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Жертвой совершенного преступления стал его 34-летний отчим», — информирует пресс-служба управления. Преступление произошло в ночь на 24 декабря.
Смерть пострадавшего наступил в результате конфликта подростка и мужчины. По данным следствия, молодой человек вонзил нож в спину оппонента. В настоящее время готовится ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
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