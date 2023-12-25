25 декабря 2023

В Кургане задержали подростка по обвинению в убийстве отчима

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В Кургане задержали подростка, убившего ножом отчима Фото:

Несовершеннолетнего юношу задержали в Кургане по обвинению в совершении убийства. Жертвой стал отчим задержанного, сообщает сайт СУ СК региона.

«Несовершеннолетний житель Кургана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Жертвой совершенного преступления стал его 34-летний отчим», — информирует пресс-служба управления. Преступление произошло в ночь на 24 декабря.

Смерть пострадавшего наступил в результате конфликта подростка и мужчины. По данным следствия, молодой человек вонзил нож в спину оппонента. В настоящее время готовится ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

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Несовершеннолетнего юношу задержали в Кургане по обвинению в совершении убийства. Жертвой стал отчим задержанного, сообщает сайт СУ СК региона. «Несовершеннолетний житель Кургана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Жертвой совершенного преступления стал его 34-летний отчим», — информирует пресс-служба управления. Преступление произошло в ночь на 24 декабря. Смерть пострадавшего наступил в результате конфликта подростка и мужчины. По данным следствия, молодой человек вонзил нож в спину оппонента. В настоящее время готовится ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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