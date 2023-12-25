Японская компания боится поссориться с США из-за связи с «Арктик СПГ-2»

Компания Mitsui намерена отозвать сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2»

26 декабря 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Японскую компанию Mitsui вынуждают отозвать сотрудников с «Арктик СПГ-2» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Японская компания Mitsui заявила о намерении отозвать сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2». Решение было принято для защиты людей от действия американских ограничительных мер, сообщает японская газета Sankei Shimbun. «Японская компания Mitsui намерена отозвать всех своих сотрудников с российского проекта „Арктик СПГ — 2“ из-за санкций США. Такое решение было принято, в том числе, для защиты этих людей от действия американских ограничительных мер. Это решение, как отмечается, не означает выхода японской стороны из проекта», — приводит данные статьи издания Sankei Shimbun ТАСС. Японская сторона не будет полностью выходить из российского проекта, однако из-за введения санкций США против «Арктик СПГ-2», Mitsui придется отозвать часть сотрудников, направленных для работы в консорциуме Japan Arctic LNG, через который совместно с JOGMEC компания имеет 10-процентную долю в СПГ-проекте. Проект «Арктик СПГ-2» попал под санкции США 2 ноября. Глава ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, которому принадлежит 60% акций проекта, назвал западные санкции высочайшей оценкой профессионализма российских газовщиков. Японская компания Mitsui, после введения санкций, принялась за изучение возможных последствий, при этом не прерывая сотрудничества по проекту. Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» 25 декабря из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. При этом Япония, не имеющая собственных природных ресурсов, напрямую зависит от экспорта российского газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Японская компания Mitsui заявила о намерении отозвать сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2». Решение было принято для защиты людей от действия американских ограничительных мер, сообщает японская газета Sankei Shimbun. «Японская компания Mitsui намерена отозвать всех своих сотрудников с российского проекта „Арктик СПГ — 2“ из-за санкций США. Такое решение было принято, в том числе, для защиты этих людей от действия американских ограничительных мер. Это решение, как отмечается, не означает выхода японской стороны из проекта», — приводит данные статьи издания Sankei Shimbun ТАСС. Японская сторона не будет полностью выходить из российского проекта, однако из-за введения санкций США против «Арктик СПГ-2», Mitsui придется отозвать часть сотрудников, направленных для работы в консорциуме Japan Arctic LNG, через который совместно с JOGMEC компания имеет 10-процентную долю в СПГ-проекте. Проект «Арктик СПГ-2» попал под санкции США 2 ноября. Глава ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, которому принадлежит 60% акций проекта, назвал западные санкции высочайшей оценкой профессионализма российских газовщиков. Японская компания Mitsui, после введения санкций, принялась за изучение возможных последствий, при этом не прерывая сотрудничества по проекту. Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» 25 декабря из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. При этом Япония, не имеющая собственных природных ресурсов, напрямую зависит от экспорта российского газа.