26 декабря 2023

В Тюмени изменят маршрут автобусов из Зареки в Тюменскую слободу

В Тюмени изменят схему маршрута автобуса №39
© Служба новостей «URA.RU»
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На 39-м маршруте добавят 3 остановки и уберут 9 Фото:

В Тюмени с 1 января изменят схему маршрута автобуса №39 «СК „Здоровье“ — Созидателей», включив в него новые остановки и исключив ряд старых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации.

«С 1 января изменится схема движения маршрута регулярных перевозок № 39 „СК ‚Здоровье‘ — ул. Созидателей“. В схему движения включаются остановочные пункты „ул. Володарского“, „Детская поликлиника“, „ул. Даудельная“ в обратном направлении», — рассказали в мэрии.

Также из маршрута исключат ряд остановок. Ими станут:

  • «Сквер Немцова»;
  • «Цветной бульвар»;
  • «Центральный рынок» в прямом направлении;
  • «площадь Центральная»;
  • «ул. Первомайская»;
  • «Институт наук о земле»;
  • «ул. Орджоникидзе»;
  • «Областная инфекционная больница»;
  • «Дом печати» в обратном направлении.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Тюменский транспорт», либо в одноименном приложении. Также информацию предоставят по телефону 8-800-250-0722.

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В Тюмени с 1 января изменят схему маршрута автобуса №39 «СК „Здоровье“ — Созидателей», включив в него новые остановки и исключив ряд старых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. «С 1 января изменится схема движения маршрута регулярных перевозок № 39 „СК ‚Здоровье‘ — ул. Созидателей“. В схему движения включаются остановочные пункты „ул. Володарского“, „Детская поликлиника“, „ул. Даудельная“ в обратном направлении», — рассказали в мэрии. Также из маршрута исключат ряд остановок. Ими станут: С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Тюменский транспорт», либо в одноименном приложении. Также информацию предоставят по телефону 8-800-250-0722.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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