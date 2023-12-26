В Тюмени изменят маршрут автобусов из Зареки в Тюменскую слободу

В Тюмени с 1 января изменят схему маршрута автобуса №39 «СК „Здоровье“ — Созидателей», включив в него новые остановки и исключив ряд старых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации.
«С 1 января изменится схема движения маршрута регулярных перевозок № 39 „СК ‚Здоровье‘ — ул. Созидателей“. В схему движения включаются остановочные пункты „ул. Володарского“, „Детская поликлиника“, „ул. Даудельная“ в обратном направлении», — рассказали в мэрии.
Также из маршрута исключат ряд остановок. Ими станут:
- «Сквер Немцова»;
- «Цветной бульвар»;
- «Центральный рынок» в прямом направлении;
- «площадь Центральная»;
- «ул. Первомайская»;
- «Институт наук о земле»;
- «ул. Орджоникидзе»;
- «Областная инфекционная больница»;
- «Дом печати» в обратном направлении.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Тюменский транспорт», либо в одноименном приложении. Также информацию предоставят по телефону 8-800-250-0722.
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