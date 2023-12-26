Тюменский бизнес заработает на федеральной закупке

Тюменский бизнес получил шанс заработать на закупке федерального масштаба. РЖД ищет по стране несколько поставщиков изделий из полиуретана, в списке целевых регионов отмечена и Тюменская область, сообщается в карточке закупки на площадке «РТС Тендер».
«Закупка №32313137004 в ЕИС, заказчик — АО «Торговый дом РЖД. Объект закупки — поставка полиуретановых запасных частей вагонов. Целевые регионы закупки — несколько областей РФ, в том числе — Тюменская область. Начальная стоимость закупки — 249,2 млн рублей», — говорится на портале.
Известно, что к приобретению планируются различные втулки, накладки, демпферы и другие полимерные элементы вагонов. В Тюменской области поставить товар предлагают по адресу Чернышевского 11 в городе Ишиме. По этому адресу в городе расположена промзона, примыкающая к железнодорожным путям.
Ранее URA.RU рассказало о закупке, которая неприятно удивила небольшие муниципалитеты Тюменской области. Согласно этой закупке, бюджет на содержание сельских дорог в регионе сократился за два года в два раза.
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