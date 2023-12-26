Экономика Бизнес Тюменский бизнес заработает на федеральной закупке РЖД ищет поставщика полимерных изделий в Тюменской области 27 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 + Изделия из полиуретана нужны РЖД в Тюменской области для ремонта подвижного состава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский бизнес получил шанс заработать на закупке федерального масштаба. РЖД ищет по стране несколько поставщиков изделий из полиуретана, в списке целевых регионов отмечена и Тюменская область, сообщается в карточке закупки на площадке «РТС Тендер». «Закупка №32313137004 в ЕИС, заказчик — АО «Торговый дом РЖД. Объект закупки — поставка полиуретановых запасных частей вагонов. Целевые регионы закупки — несколько областей РФ, в том числе — Тюменская область. Начальная стоимость закупки — 249,2 млн рублей», — говорится на портале. Известно, что к приобретению планируются различные втулки, накладки, демпферы и другие полимерные элементы вагонов. В Тюменской области поставить товар предлагают по адресу Чернышевского 11 в городе Ишиме. По этому адресу в городе расположена промзона, примыкающая к железнодорожным путям. Ранее URA.RU рассказало о закупке, которая неприятно удивила небольшие муниципалитеты Тюменской области. Согласно этой закупке, бюджет на содержание сельских дорог в регионе сократился за два года в два раза. Тюменский бизнес получил шанс заработать на закупке федерального масштаба. РЖД ищет по стране несколько поставщиков изделий из полиуретана, в списке целевых регионов отмечена и Тюменская область, сообщается в карточке закупки на площадке «РТС Тендер». «Закупка №32313137004 в ЕИС, заказчик — АО «Торговый дом РЖД. Объект закупки — поставка полиуретановых запасных частей вагонов. Целевые регионы закупки — несколько областей РФ, в том числе — Тюменская область. Начальная стоимость закупки — 249,2 млн рублей», — говорится на портале. Известно, что к приобретению планируются различные втулки, накладки, демпферы и другие полимерные элементы вагонов. В Тюменской области поставить товар предлагают по адресу Чернышевского 11 в городе Ишиме. По этому адресу в городе расположена промзона, примыкающая к железнодорожным путям. Ранее URA.RU рассказало о закупке, которая неприятно удивила небольшие муниципалитеты Тюменской области. Согласно этой закупке, бюджет на содержание сельских дорог в регионе сократился за два года в два раза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям