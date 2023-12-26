26 декабря 2023

Тюменский бизнес заработает на федеральной закупке

РЖД ищет поставщика полимерных изделий в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Русланом Гаттаровым копейских предприятий ООО «Интерпак», ООО ПТК «Союз-Полимер», Копейский машиностроительный завод. Копейск, полимерное волокно, шпули
Изделия из полиуретана нужны РЖД в Тюменской области для ремонта подвижного состава Фото:

Тюменский бизнес получил шанс заработать на закупке федерального масштаба. РЖД ищет по стране несколько поставщиков изделий из полиуретана, в списке целевых регионов отмечена и Тюменская область, сообщается в карточке закупки на площадке «РТС Тендер».

«Закупка №32313137004 в ЕИС, заказчик — АО «Торговый дом РЖД. Объект закупки — поставка полиуретановых запасных частей вагонов. Целевые регионы закупки — несколько областей РФ, в том числе — Тюменская область. Начальная стоимость закупки — 249,2 млн рублей», — говорится на портале.

Известно, что к приобретению планируются различные втулки, накладки, демпферы и другие полимерные элементы вагонов. В Тюменской области поставить товар предлагают по адресу Чернышевского 11 в городе Ишиме. По этому адресу в городе расположена промзона, примыкающая к железнодорожным путям.

Ранее URA.RU рассказало о закупке, которая неприятно удивила небольшие муниципалитеты Тюменской области. Согласно этой закупке, бюджет на содержание сельских дорог в регионе сократился за два года в два раза.

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Тюменский бизнес получил шанс заработать на закупке федерального масштаба. РЖД ищет по стране несколько поставщиков изделий из полиуретана, в списке целевых регионов отмечена и Тюменская область, сообщается в карточке закупки на площадке «РТС Тендер». «Закупка №32313137004 в ЕИС, заказчик — АО «Торговый дом РЖД. Объект закупки — поставка полиуретановых запасных частей вагонов. Целевые регионы закупки — несколько областей РФ, в том числе — Тюменская область. Начальная стоимость закупки — 249,2 млн рублей», — говорится на портале. Известно, что к приобретению планируются различные втулки, накладки, демпферы и другие полимерные элементы вагонов. В Тюменской области поставить товар предлагают по адресу Чернышевского 11 в городе Ишиме. По этому адресу в городе расположена промзона, примыкающая к железнодорожным путям. Ранее URA.RU рассказало о закупке, которая неприятно удивила небольшие муниципалитеты Тюменской области. Согласно этой закупке, бюджет на содержание сельских дорог в регионе сократился за два года в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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