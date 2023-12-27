Замгубернатора Гаврин проверил цены в аптеках Кургана. Видео

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Замгубернатора Гаврин провел мониторинг цен в аптеках Кургана Фото:

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин проверил завышают ли курганские аптеки цены на жизненно важные лекарственные препараты. Об этом говорится в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Провели анализ цен в сети аптек. Превышения стоимости по жизненно важным лекарствам зафиксировано не было. По сезонным препаратам проводятся акции по снижению цен. Где-то ниже, где-то дороже, но тем не менее есть большой выбор и все в наличии. Мониторинг цен проводится еженедельно», — рассказал Гаврин. Вместе с ним аптеки посетил директор департамент экономразвития Владимир Ковалев и АО «Курганфармация» Андрей Золотарев.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Гаврин проверил в аптеках цены на лекарства от ОРВИ, а также обезболивающие и сердечные препараты. В ходе мониторинга выяснилось, что розничная стоимость «Амброксола» составляет от 35 до 38 рублей при переделено допустимой цене в 40,36 рублей.

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Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин проверил завышают ли курганские аптеки цены на жизненно важные лекарственные препараты. Об этом говорится в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «Провели анализ цен в сети аптек. Превышения стоимости по жизненно важным лекарствам зафиксировано не было. По сезонным препаратам проводятся акции по снижению цен. Где-то ниже, где-то дороже, но тем не менее есть большой выбор и все в наличии. Мониторинг цен проводится еженедельно», — рассказал Гаврин. Вместе с ним аптеки посетил директор департамент экономразвития Владимир Ковалев и АО «Курганфармация» Андрей Золотарев. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Гаврин проверил в аптеках цены на лекарства от ОРВИ, а также обезболивающие и сердечные препараты. В ходе мониторинга выяснилось, что розничная стоимость «Амброксола» составляет от 35 до 38 рублей при переделено допустимой цене в 40,36 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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