О героях Ямала по лучшим сценариям снимут фильм

На Ямале Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России объявила лауреатов конкурса историй «Первые». По ним напишут сценарий художественного фильма к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя. Фильм покажут в кинотеатрах и на телевидении, сообщается на сайте правительства ЯНАО.
«На суд жюри поступило 150 заявок. Работы присылали как профессиональные сценаристы, так и люди, участвовавшие в развитии нефтегазодобывающего промысла округа. Критериями оценки стали соответствие действительности и актуальность литературного материала», — говорится в опубликованном сообщении.
Конкурс киносценариев посвящен первым исследователям нефтегазовой отрасли на Ямале. Победителями стали трое из 12 финалистов.
Первое место занял Владимир Зольников из Салехарда. Геологоразведчик рассказал историю «Старший» о своей жизни в начале 60-х годов. Второе место присуждено Валерию Мартынову из Надыма с историей о геологоразведчиках, которые застряли на буровой без еды в ожидании тракторов и вертолета. Третьего места удостоен Николай Новиков из Екатеринбурга с историей открытия Уренгойского газового месторождения.
В состав жюри вошли президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский, член Союза писателей и Союза журналистов России Юрий Кукевич, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Тюменской области Анатолий Омельчук.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будет проведена реконструкция по маршруту первопроходцев Нового Уренгоя. Участники самой первой экспедиции снова пройдут этот путь.
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