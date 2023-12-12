О героях Ямала по лучшим сценариям снимут фильм

13 декабря 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Конкурс сценариев посвящен первым исследователям нефтегазовой отрасли Фото: Александр Ельчищев © URA.RU На Ямале Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России объявила лауреатов конкурса историй «Первые». По ним напишут сценарий художественного фильма к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя. Фильм покажут в кинотеатрах и на телевидении, сообщается на сайте правительства ЯНАО. «На суд жюри поступило 150 заявок. Работы присылали как профессиональные сценаристы, так и люди, участвовавшие в развитии нефтегазодобывающего промысла округа. Критериями оценки стали соответствие действительности и актуальность литературного материала», — говорится в опубликованном сообщении. Конкурс киносценариев посвящен первым исследователям нефтегазовой отрасли на Ямале. Победителями стали трое из 12 финалистов. Первое место занял Владимир Зольников из Салехарда. Геологоразведчик рассказал историю «Старший» о своей жизни в начале 60-х годов. Второе место присуждено Валерию Мартынову из Надыма с историей о геологоразведчиках, которые застряли на буровой без еды в ожидании тракторов и вертолета. Третьего места удостоен Николай Новиков из Екатеринбурга с историей открытия Уренгойского газового месторождения. В состав жюри вошли президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский, член Союза писателей и Союза журналистов России Юрий Кукевич, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Тюменской области Анатолий Омельчук. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будет проведена реконструкция по маршруту первопроходцев Нового Уренгоя. Участники самой первой экспедиции снова пройдут этот путь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Ямале Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России объявила лауреатов конкурса историй «Первые». По ним напишут сценарий художественного фильма к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя. Фильм покажут в кинотеатрах и на телевидении, сообщается на сайте правительства ЯНАО. «На суд жюри поступило 150 заявок. Работы присылали как профессиональные сценаристы, так и люди, участвовавшие в развитии нефтегазодобывающего промысла округа. Критериями оценки стали соответствие действительности и актуальность литературного материала», — говорится в опубликованном сообщении. Конкурс киносценариев посвящен первым исследователям нефтегазовой отрасли на Ямале. Победителями стали трое из 12 финалистов. Первое место занял Владимир Зольников из Салехарда. Геологоразведчик рассказал историю «Старший» о своей жизни в начале 60-х годов. Второе место присуждено Валерию Мартынову из Надыма с историей о геологоразведчиках, которые застряли на буровой без еды в ожидании тракторов и вертолета. Третьего места удостоен Николай Новиков из Екатеринбурга с историей открытия Уренгойского газового месторождения. В состав жюри вошли президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский, член Союза писателей и Союза журналистов России Юрий Кукевич, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Тюменской области Анатолий Омельчук. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будет проведена реконструкция по маршруту первопроходцев Нового Уренгоя. Участники самой первой экспедиции снова пройдут этот путь.