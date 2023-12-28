У Ивлеевой прибавилось подписчиков после скандальной «голой вечеринки». Скрин

28 декабря 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

На Анастасию Ивлееву подписалось за неделю более 18 тысяч человек в Telegram Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогерша Анастасия Ивлеева прибавила подписчиков в своем telegram-канале на фоне скандала с вечеринкой в Москве, которую окрестили, как «голая». За неделю на нее подписалось более 18 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные TGStat. Статья по теме Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку»: что известно Только за сегодня на Ивлееву подписалось 410 человек. За неделю количество новых подписчиков составило 18156 пользователей в ее telegram-канале. Ровно неделю назад состоялась закрытая вечеринка в Москве, после чего некоторые общественники подняли шумиху, критикуя гостей мероприятия за специфичный дресс-код. После вечеринки, фотографии с которой были опубликованы в интернете, некоторые начали также выступать против гостей мероприятия. Среди критиков, например, была директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, известная тем, что пишет доносы на блогеров. В адрес Ивлеевой также был направлен иск со стороны ряда общественников, с целью взыскать с нее компенсацию за «моральный ущерб». Социологи и юристы заявили URA.RU, что из Ивлеевой сделали козла отпущения. Звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин считает, что давление, оказываемое на блогера, несопоставимо с тем, что она сделала. Анастасия Ивлеева прибавила подписчиков после «голой вечеринки» Скрин: URA.RU

Блогерша Анастасия Ивлеева прибавила подписчиков в своем telegram-канале на фоне скандала с вечеринкой в Москве, которую окрестили, как «голая». За неделю на нее подписалось более 18 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные TGStat. Только за сегодня на Ивлееву подписалось 410 человек. За неделю количество новых подписчиков составило 18156 пользователей в ее telegram-канале. Ровно неделю назад состоялась закрытая вечеринка в Москве, после чего некоторые общественники подняли шумиху, критикуя гостей мероприятия за специфичный дресс-код. После вечеринки, фотографии с которой были опубликованы в интернете, некоторые начали также выступать против гостей мероприятия. Среди критиков, например, была директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, известная тем, что пишет доносы на блогеров. В адрес Ивлеевой также был направлен иск со стороны ряда общественников, с целью взыскать с нее компенсацию за «моральный ущерб». Социологи и юристы заявили URA.RU, что из Ивлеевой сделали козла отпущения. Звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин считает, что давление, оказываемое на блогера, несопоставимо с тем, что она сделала.