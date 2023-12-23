23 декабря 2023

Мизулина пожалуется в Генпрокуратуру на свердловского рэпера, пришедшего на вечеринку в одном носке

Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за свердловского рэпера VACIO
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина назвала творчество рэпера VACIO «лютым трешем» Фото:

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросит у Генеральной прокуратуры организовать проверку и ограничить распространение творчества рэпера VACIO (Николай Васильев, родом из Свердловской области). Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале.

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент (творчество Николая Васильева — прим. URA.RU) на территории России. Лютый треш», — написала Екатерина Мизулина. Она уточнила, что к ней обратилась мама двоих детей, которая потребовала запретить все песни и видео артиста.

Музыкант оказался в центре внимания после скандальной «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Она предупреждала, что выход VACIO с одним носком на члене будет неприемлем. Николай Васильев получил штраф в 200 тысяч рублей и был арестован на 15 суток.

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Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросит у Генеральной прокуратуры организовать проверку и ограничить распространение творчества рэпера VACIO (Николай Васильев, родом из Свердловской области). Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале. «Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент (творчество Николая Васильева — прим. URA.RU) на территории России. Лютый треш», — написала Екатерина Мизулина. Она уточнила, что к ней обратилась мама двоих детей, которая потребовала запретить все песни и видео артиста. Музыкант оказался в центре внимания после скандальной «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Она предупреждала, что выход VACIO с одним носком на члене будет неприемлем. Николай Васильев получил штраф в 200 тысяч рублей и был арестован на 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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