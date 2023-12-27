27 декабря 2023

Глава Нового Уренгоя подарил коляску детям участника СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов подарил коляску двойняшкам из Нового Уренгоя Фото:

Глава города Новый Уренгой (ЯНАО) Андрей Воронов исполнил свое обещание — он подарил коляску двойняшкам, отец которых находится в зоне СВО. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«Как и обещал, привез парням их первый транспорт — коляску для двойняшек. Собрана, к эксплуатации готова. Пока отец мальчишек защищает интересы нашей Родины в зоне СВО, заботимся о его семье, обеспечиваем всем необходимым», — рассказывает Андрей Воронов в своем сообщении.

Из роддома маму с новорожденными Андрей Воронов встретил лично. От губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова детям подарили бокс «Малышу Ямала».

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подарил коляску новорожденным
Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подарил коляску новорожденным
Фото:

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Глава города Новый Уренгой (ЯНАО) Андрей Воронов исполнил свое обещание — он подарил коляску двойняшкам, отец которых находится в зоне СВО. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Как и обещал, привез парням их первый транспорт — коляску для двойняшек. Собрана, к эксплуатации готова. Пока отец мальчишек защищает интересы нашей Родины в зоне СВО, заботимся о его семье, обеспечиваем всем необходимым», — рассказывает Андрей Воронов в своем сообщении. Из роддома маму с новорожденными Андрей Воронов встретил лично. От губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова детям подарили бокс «Малышу Ямала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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