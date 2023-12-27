Андрей Воронов подарил коляску двойняшкам из Нового Уренгоя Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава города Новый Уренгой (ЯНАО) Андрей Воронов исполнил свое обещание — он подарил коляску двойняшкам, отец которых находится в зоне СВО. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«Как и обещал, привез парням их первый транспорт — коляску для двойняшек. Собрана, к эксплуатации готова. Пока отец мальчишек защищает интересы нашей Родины в зоне СВО, заботимся о его семье, обеспечиваем всем необходимым», — рассказывает Андрей Воронов в своем сообщении.

Из роддома маму с новорожденными Андрей Воронов встретил лично. От губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова детям подарили бокс «Малышу Ямала».