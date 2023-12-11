Глава Нового Уренгоя поздравил жену участника СВО с двойней

12 декабря 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Жена участника СВО из Нового Уренгоя родила двойню, ее поздравил глава города лично Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) жена участника спецоперации родила двойню. Из роддома маму с новорожденными глава города Андрей Воронов встретил лично, чтобы поздравить с рождением малышей. Об этом сообщили на сайте Муниципального Образования города. «В Новом Уренгое супруга участника спецоперации родила двойню — мальчиков. Папа малышей сейчас на передовой, защищает нашу Родину. Из роддома маму с новорожденными сегодня, 12 декабря, встретил глава города Андрей Воронов и поздравил с радостным событием», — рассказали на сайте ведомства. От губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова детям подарили бокс «Малышу Ямала». В нем на первое время есть теплая одежда, бутылочки, подгузники, средства гигиены, шапочки, боди, простыни и многое другое, сообщил Воронов. Также новорожденным подарили коляску, добавил он. В ЯНАО самым популярным в 2023 году мужским именем для младенцев стало имя Артем, женским — София. За год зарегистрировали рождение 2897 девочек и 3107 мальчиков.

В Новом Уренгое (ЯНАО) жена участника спецоперации родила двойню. Из роддома маму с новорожденными глава города Андрей Воронов встретил лично , чтобы поздравить с рождением малышей. Об этом сообщили на сайте Муниципального Образования города. «В Новом Уренгое супруга участника спецоперации родила двойню — мальчиков. Папа малышей сейчас на передовой, защищает нашу Родину. Из роддома маму с новорожденными сегодня, 12 декабря, встретил глава города Андрей Воронов и поздравил с радостным событием», — рассказали на сайте ведомства. От губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова детям подарили бокс «Малышу Ямала». В нем на первое время есть теплая одежда, бутылочки, подгузники, средства гигиены, шапочки, боди, простыни и многое другое , сообщил Воронов. Также новорожденным подарили коляску, добавил он. В ЯНАО самым популярным в 2023 году мужским именем для младенцев стало имя Артем, женским — София. За год зарегистрировали рождение 2897 девочек и 3107 мальчиков.