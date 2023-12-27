27 декабря 2023

Курганца, сбившего девочку с самоката, признали виновным и отпустили на свободу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
В Кургане вынесли приговор мужчине, сбившему девочку Фото:

Жителя Кургана, сбившего весной катающуюся на самокате девочку, признали виновным в нанесении побоев. Его приговорили к одному году лишения свободы. С учетом пребывания в СИЗО наказание считается погашенным, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший при вынесении приговора.

«Признать Белокрылова виновным в совершении преступления по ст. 116 УК РФ. Назначить наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении», — зачитал приговор судья. Мужчине зачли пребывание в СИЗО из расчета день за два и освободили из-под стражи, поскольку срок наказания оказался погашенным. Приговор в законную силу не вступио

Курганца судили за хулиганские действия и нанесение побоев в отношении школьницы. Девочка каталась на самокате, когда проходивший мимо мужчина выставил руку. Девочка упала и травмировалась. Мужчину арестовали, следователи возбудили уголовное дело. На период следствия обвиняемый был помещен в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над мужчиной, из-за которого с самоката упал ребенок. Подсудимый свою вину не признал.

Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган
Курганца, сбившего девочку на самокате, приговорили к 1 году колонии-поселения
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган
Судья Александр Шнайдер зачитал приговор подсудимому
Фото:
Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган
Виновному курганцу зачли срок пребывания в СИЗО в счет срока наказания и выпустили на свободу
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Жителя Кургана, сбившего весной катающуюся на самокате девочку, признали виновным в нанесении побоев. Его приговорили к одному году лишения свободы. С учетом пребывания в СИЗО наказание считается погашенным, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший при вынесении приговора. «Признать Белокрылова виновным в совершении преступления по ст. 116 УК РФ. Назначить наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении», — зачитал приговор судья. Мужчине зачли пребывание в СИЗО из расчета день за два и освободили из-под стражи, поскольку срок наказания оказался погашенным. Приговор в законную силу не вступио Курганца судили за хулиганские действия и нанесение побоев в отношении школьницы. Девочка каталась на самокате, когда проходивший мимо мужчина выставил руку. Девочка упала и травмировалась. Мужчину арестовали, следователи возбудили уголовное дело. На период следствия обвиняемый был помещен в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над мужчиной, из-за которого с самоката упал ребенок. Подсудимый свою вину не признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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