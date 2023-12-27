Курганца, сбившего девочку с самоката, признали виновным и отпустили на свободу. Фото, видео

28 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Кургане вынесли приговор мужчине, сбившему девочку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана, сбившего весной катающуюся на самокате девочку, признали виновным в нанесении побоев. Его приговорили к одному году лишения свободы. С учетом пребывания в СИЗО наказание считается погашенным, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший при вынесении приговора. «Признать Белокрылова виновным в совершении преступления по ст. 116 УК РФ. Назначить наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении», — зачитал приговор судья. Мужчине зачли пребывание в СИЗО из расчета день за два и освободили из-под стражи, поскольку срок наказания оказался погашенным. Приговор в законную силу не вступио Курганца судили за хулиганские действия и нанесение побоев в отношении школьницы. Девочка каталась на самокате, когда проходивший мимо мужчина выставил руку. Девочка упала и травмировалась. Мужчину арестовали, следователи возбудили уголовное дело. На период следствия обвиняемый был помещен в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над мужчиной, из-за которого с самоката упал ребенок. Подсудимый свою вину не признал. Курганца, сбившего девочку на самокате, приговорили к 1 году колонии-поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судья Александр Шнайдер зачитал приговор подсудимому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Виновному курганцу зачли срок пребывания в СИЗО в счет срока наказания и выпустили на свободу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана, сбившего весной катающуюся на самокате девочку, признали виновным в нанесении побоев. Его приговорили к одному году лишения свободы. С учетом пребывания в СИЗО наказание считается погашенным, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший при вынесении приговора. «Признать Белокрылова виновным в совершении преступления по ст. 116 УК РФ. Назначить наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении», — зачитал приговор судья. Мужчине зачли пребывание в СИЗО из расчета день за два и освободили из-под стражи, поскольку срок наказания оказался погашенным. Приговор в законную силу не вступио Курганца судили за хулиганские действия и нанесение побоев в отношении школьницы. Девочка каталась на самокате, когда проходивший мимо мужчина выставил руку. Девочка упала и травмировалась. Мужчину арестовали, следователи возбудили уголовное дело. На период следствия обвиняемый был помещен в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над мужчиной, из-за которого с самоката упал ребенок. Подсудимый свою вину не признал.