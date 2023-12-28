В Салехарде запретили посещать больных из-за эпидемиологической обстановки

В Салехарде руководство противотуберкулезного диспансера ввело карантин

29 декабря 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Салехарде противотуберкулезный диспансер ограничил посещение больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) из-за растущей заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство противотуберкулезного диспансера приняло решение ввести карантин. Об этом сообщают представители диспансера. «Во всех подразделениях ГБУЗ „ЯНО ПТД“ введен карантинный режим работы с введением дополнительных противоэпидемических мер. К пациентам, находящимся на стационарном лечении, посетителям вход запрещен — до особого распоряжения», — сообщают представители противотуберкулезного диспансера в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе окружного департамента здравоохранения корреспонденту агентства пояснили, что соблюдение масочного режима во всех медицинских учреждениях округа является обязательным. Что касается строгих ограничительных мер, то каждое подразделение принимает решение исходя из реальной обстановки. Противотуберкулезный диспансер в Салехарде — пока единственное учреждение, вынужденное их применить. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде поликлиника совместно принимает посетителей с ОРВИ и COVID-19. В депздраве пояснили, что при признаках вирусного заболевания врача можно вызвать на дом.

В Салехарде (ЯНАО) из-за растущей заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство противотуберкулезного диспансера приняло решение ввести карантин. Об этом сообщают представители диспансера. «Во всех подразделениях ГБУЗ „ЯНО ПТД“ введен карантинный режим работы с введением дополнительных противоэпидемических мер. К пациентам, находящимся на стационарном лечении, посетителям вход запрещен — до особого распоряжения», — сообщают представители противотуберкулезного диспансера в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе окружного департамента здравоохранения корреспонденту агентства пояснили, что соблюдение масочного режима во всех медицинских учреждениях округа является обязательным. Что касается строгих ограничительных мер, то каждое подразделение принимает решение исходя из реальной обстановки. Противотуберкулезный диспансер в Салехарде — пока единственное учреждение, вынужденное их применить. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде поликлиника совместно принимает посетителей с ОРВИ и COVID-19. В депздраве пояснили, что при признаках вирусного заболевания врача можно вызвать на дом.