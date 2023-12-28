28 декабря 2023

На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения для транспорта

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На трассе М-5 ограничение движения продлили до 16 часов Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 29 декабря продлили ограничения движения автобусов, маршрутных такси и большегрузов. Как следует из акта упрдор «Южный Урал», ограничение будет действовать до 16 часов.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения приказываю ввести с 12 часов 29 декабря временные ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Предварительное время окончания ограничения движения — 16 часов», — отмечено в документе.

В распорядительном акте оговорили, что ограничение может быть продлено. В качестве причин названы снег, порывы ветра скоростью до 16 метров в секунду и гололед на дорогах. Также на решение повлияли ограниченная видимость, метели, снежные накаты.

Движение ограничили с утра из-за метели. Следом пресс-служба Госавтоинспекции сообщила об ограничениях на дорогах в стороны Троицка и Кургана. Было отменено движение десятков автобусов. Днем, 29 декабря, в МЧС заявили о том, что снежный циклон покинул пределы Челябинской области, осадки прекратились. Однако сильный снегопад спрогнозировали на 1 января.

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 29 декабря продлили ограничения движения автобусов, маршрутных такси и большегрузов. Как следует из акта упрдор «Южный Урал», ограничение будет действовать до 16 часов. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения приказываю ввести с 12 часов 29 декабря временные ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Предварительное время окончания ограничения движения — 16 часов», — отмечено в документе. В распорядительном акте оговорили, что ограничение может быть продлено. В качестве причин названы снег, порывы ветра скоростью до 16 метров в секунду и гололед на дорогах. Также на решение повлияли ограниченная видимость, метели, снежные накаты. Движение ограничили с утра из-за метели. Следом пресс-служба Госавтоинспекции сообщила об ограничениях на дорогах в стороны Троицка и Кургана. Было отменено движение десятков автобусов. Днем, 29 декабря, в МЧС заявили о том, что снежный циклон покинул пределы Челябинской области, осадки прекратились. Однако сильный снегопад спрогнозировали на 1 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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