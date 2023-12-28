Во время работы катка будут открыты пункт проката и кафе
В Тюмени на Цветном бульваре состоялось открытие самого большого катка юга области. Его площадь 4000 кв. м, площадь сопутствующих помещений (пункта проката и кафе) — 400 кв. м. На открытии присутствовал глава города Руслан Кухарук. Лучшие моменты с места событий — в фоторепортаже URA.RU.
Каток находится в самом центре Цветного бульвара, он залит вокруг фонтана «Времена года»
Открывали каток на Цветном сказочные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка, Емеля и Баба-Яга
Свое мастерство катания на коньках показали и маленькие Снегурочки
Каток только открылся, а его уже обступили болельщики
Погреться и отдохнуть можно в кафе, расположенном возле катка
Глава города Руслан Кухарук высоко оценил блюда из кафе
Работать каток на Цветном бульваре будет всю зиму
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