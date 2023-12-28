28 декабря 2023

В Тюмени открылся самый большой каток. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие катка. Тюмень
Во время работы катка будут открыты пункт проката и кафе Фото:

В Тюмени на Цветном бульваре состоялось открытие самого большого катка юга области. Его площадь 4000 кв. м, площадь сопутствующих помещений (пункта проката и кафе) — 400 кв. м. На открытии присутствовал глава города Руслан Кухарук. Лучшие моменты с места событий — в фоторепортаже URA.RU.

Открытие катка. Тюмень
Каток находится в самом центре Цветного бульвара, он залит вокруг фонтана «Времена года»
Фото:
Открытие катка. Тюмень
Открывали каток на Цветном сказочные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка, Емеля и Баба-Яга
Фото:
Открытие катка. Тюмень
Свое мастерство катания на коньках показали и маленькие Снегурочки
Фото:
Открытие катка. Тюмень
Каток только открылся, а его уже обступили болельщики
Фото:
Открытие катка. Тюмень
Погреться и отдохнуть можно в кафе, расположенном возле катка
Фото:
Открытие катка. Тюмень
Глава города Руслан Кухарук высоко оценил блюда из кафе
Фото:
Открытие катка. Тюмень
Работать каток на Цветном бульваре будет всю зиму
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на Цветном бульваре состоялось открытие самого большого катка юга области. Его площадь 4000 кв. м, площадь сопутствующих помещений (пункта проката и кафе) — 400 кв. м. На открытии присутствовал глава города Руслан Кухарук. Лучшие моменты с места событий — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...