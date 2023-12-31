В Курганской области увеличат размеры соцвыплат в 2024 году

В Курганской области сохранят меры соцподдержки в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2024 году увеличится размер социальных выплат, которые предоставляют курганцам по линии Социального фонда России, а также из бюджета региона. URA.RU приводит новые размеры основных выплат.

«В 2024 году сохранятся все действующие виды пособий, пенсий и мер социальной поддержки граждан, выплачиваемые по линии Социального фонда России по Курганской области. Размеры некоторых выплат зависит от величины прожиточного минимума, установленного на территории Курганской области», — сообщили в пресс-службе соцфонда в ответ на запрос агентства.

С 1 января 2024 года на 7,5% будут проиндексированы страховые пенсии неработающих граждан. Единое пособие будет выплачиваться в размере 100%, 75% и 50% прожиточного минимума, принятого в Курганской области. Размер пособий и денежных компенсаций военнослужащим и членам их семей вырастет на 4,5%.

С 1 февраля 2024 года Социальный фонд проиндексирует на 7,5% материнский капитал. Размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 44 тыс. рублей и составит 630 967,72 рубля, на второго ребенка увеличится на 58 тыс. рублей и составит 833 800,37 рубля.

В 2024 году дважды будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным в Курганской области. Эта поддержка предоставляется из регионального бюджета. С 1 января размер выплаты составит: ветеранам труда — 702 руб.; труженикам тыла — 782 руб.; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, — 914 руб. С 1 июля: ветеранам труда — 1 000 руб.; труженикам тыла — 1 114 руб.; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий — 1 302 руб. Таким образов выплата вырастет в два раза.