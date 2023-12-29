29 декабря 2023

Власти Салехарда организовали круглосуточную очистку дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде организована круглосуточная очистка дорог Фото:

Мэрия Салехарда объявила о круглосуточной работ дорожников для расчистки снега после метели. Днем задействовано 38 единиц техники, а ночью — 24.

«Дорожники в круглосуточном режиме осуществляют уборку и зимнее содержание улично-дорожной сети окружной столицы. <…> Снегоуборочная техника работает в две смены, днем задействовано 38 единиц, ночью — 24 единицы техники», — написали в telegram-канале ведомства.

В первую очередь расчищаются улицы, тротуары, подъезды к учреждениям социальной сферы. Снег будет вывезен после прекращения непогоды. Задачи по очистке микрорайонов возложены на управляющие организации.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозировали метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Сейчас из-за погодных условий задерживаются 13 самолетов и перекрываются трассы.

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Мэрия Салехарда объявила о круглосуточной работ дорожников для расчистки снега после метели. Днем задействовано 38 единиц техники, а ночью — 24. «Дорожники в круглосуточном режиме осуществляют уборку и зимнее содержание улично-дорожной сети окружной столицы. <…> Снегоуборочная техника работает в две смены, днем задействовано 38 единиц, ночью — 24 единицы техники», — написали в telegram-канале ведомства. В первую очередь расчищаются улицы, тротуары, подъезды к учреждениям социальной сферы. Снег будет вывезен после прекращения непогоды. Задачи по очистке микрорайонов возложены на управляющие организации. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозировали метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Сейчас из-за погодных условий задерживаются 13 самолетов и перекрываются трассы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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