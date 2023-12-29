29 декабря 2023

Из-за ветра в ЯНАО задерживается 13 самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
13 самолетов не могут взлететь из-за сильного ветра в ЯНАО Фото:

В аэропорте Нового Уренгоя задерживается семь рейсов, потому что еще шесть самолетов из-за сильного ветра не смогли сесть на аэродром Нового Уренгоя и ушли на запасные аэропорты ЯНАО. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

«Ввиду неблагоприятных метеорологических условий на аэродроме Новый Уренгой (сильные порывы ветра до 20 м/с) на прибытие задерживаются шесть рейсов, сейчас они ушли на запасные аэродромы. <…> Ввиду неприбытия воздушных судов этих рейсов согласно расписанию, из аэропорта города Новый Уренгой задерживаются еще семь рейсов», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Рейсы, задерживающиеся на прибытие: YC-90 «Ямал» из Домодедово (ушел на запасной аэродром Надым), RT-555 «ЮВТАэро» из Казани (ушел на запасной аэродром Салехард), UT-185 «ЮТэйр» из Уфы (ушел на запасной аэродром Ханты-Мансийск), IO-218 «ИрАэро» из Омска, SU-1522 «Аэрофлот» из Внуково, S7-2571 «Сибирь» из Домодедово (ушли на запасной аэродром Нижневартовска). Рейсы, задерживающиеся на отправку: WZ-1022 «РэдВингс» в Екатеринбург, YC-168 «Ямал» в Новосибирск, UT-542 «ЮТэйр» в Тюмень, RT-556 «ЮВТАэро» в Казань, SU-1523 «Аэрофлот» во Внуково, YC-89 «Ямал» в Домодедово, IO-218 «ИрАэро» в Уфу.

В ЯНАО отменено несколько вертолетных и автобусных рейсов. Также отменен рейс на воздушной подушке Салехард-Зеленый Яр.

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В аэропорте Нового Уренгоя задерживается семь рейсов, потому что еще шесть самолетов из-за сильного ветра не смогли сесть на аэродром Нового Уренгоя и ушли на запасные аэропорты ЯНАО. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре. «Ввиду неблагоприятных метеорологических условий на аэродроме Новый Уренгой (сильные порывы ветра до 20 м/с) на прибытие задерживаются шесть рейсов, сейчас они ушли на запасные аэродромы. <…> Ввиду неприбытия воздушных судов этих рейсов согласно расписанию, из аэропорта города Новый Уренгой задерживаются еще семь рейсов», — рассказали в telegram-канале ведомства. Рейсы, задерживающиеся на прибытие: YC-90 «Ямал» из Домодедово (ушел на запасной аэродром Надым), RT-555 «ЮВТАэро» из Казани (ушел на запасной аэродром Салехард), UT-185 «ЮТэйр» из Уфы (ушел на запасной аэродром Ханты-Мансийск), IO-218 «ИрАэро» из Омска, SU-1522 «Аэрофлот» из Внуково, S7-2571 «Сибирь» из Домодедово (ушли на запасной аэродром Нижневартовска). Рейсы, задерживающиеся на отправку: WZ-1022 «РэдВингс» в Екатеринбург, YC-168 «Ямал» в Новосибирск, UT-542 «ЮТэйр» в Тюмень, RT-556 «ЮВТАэро» в Казань, SU-1523 «Аэрофлот» во Внуково, YC-89 «Ямал» в Домодедово, IO-218 «ИрАэро» в Уфу. В ЯНАО отменено несколько вертолетных и автобусных рейсов. Также отменен рейс на воздушной подушке Салехард-Зеленый Яр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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