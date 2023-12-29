29 декабря 2023

Прокуратура начала проверку после лишения тепла тысяч жителей Первоуральска

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Прокуратура даст правовую оценку действиям мэрии Первоуральска Фото:

Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) организовала проверку после отключения теплоснабжения 29 декабря у трех тысяч жителей 28 домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Накануне, 29 декабря 2023 года произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения Первоуральска по причине порыва на теплотрассе в районе улицы Комсомольская. Приостановлена подача теплоснабжения жителям 28 многоквартирных домов, в которых проживает более трех тысяч человек. После чего прокуратура организовала проверку», — следует из сообщения telegram-канала «Прокуратура Свердловской области».

В ходе надзорных мероприятий ведомством будет дана правовая оценка действиям администрации Первоуральска и должностных лиц ресурсоснабжающей организации ПАО «Т-Плюс». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время жители 18 домов Первоуральска лишены тепла и горячей воды из-за очередной коммунальной аварии. До этого из-за ЧП на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. После чего силовики возбудили уголовное дело по статье о халатности. Мэр города Игорь Кабец заявил, что разработан план, который решит регулярные аварии. Для этого в Нижнесергинский водопровод в 2024 году поступят 50 млн рублей.

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Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) организовала проверку после отключения теплоснабжения 29 декабря у трех тысяч жителей 28 домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Накануне, 29 декабря 2023 года произошло снижение давления в системе тепловодоснабжения Первоуральска по причине порыва на теплотрассе в районе улицы Комсомольская. Приостановлена подача теплоснабжения жителям 28 многоквартирных домов, в которых проживает более трех тысяч человек. После чего прокуратура организовала проверку», — следует из сообщения telegram-канала «Прокуратура Свердловской области». В ходе надзорных мероприятий ведомством будет дана правовая оценка действиям администрации Первоуральска и должностных лиц ресурсоснабжающей организации ПАО «Т-Плюс». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время жители 18 домов Первоуральска лишены тепла и горячей воды из-за очередной коммунальной аварии. До этого из-за ЧП на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. После чего силовики возбудили уголовное дело по статье о халатности. Мэр города Игорь Кабец заявил, что разработан план, который решит регулярные аварии. Для этого в Нижнесергинский водопровод в 2024 году поступят 50 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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