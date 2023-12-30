ГИБДД закрыло три участка «смертельной трассы»

ГИБДД: участки трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыты
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На «трассе смерти» перекрыто три участка Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение на трех участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом сообщило ГИБДД по ХМАО.

«Ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге „Тюмень-Ханты-Мансийск“: с 696 по 643 километр, с 643 до 581 километра. <…> По поступившей информации от Госавтоинспекции Уватского района, на участке с 310 км по 542 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“, в Уватском районе, движение для всех транспортных средств ограничено», — написали в telegram-канале ведомства.

Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ГИБДД просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Из-за погоды на «трассе смерти» произошло уже два ДТП с летальным исходом. 30-го декабря на 596 километре трассы в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее погиб водитель автомобиля Lada.

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Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение на трех участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом сообщило ГИБДД по ХМАО. «Ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге „Тюмень-Ханты-Мансийск“: с 696 по 643 километр, с 643 до 581 километра. <…> По поступившей информации от Госавтоинспекции Уватского района, на участке с 310 км по 542 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“, в Уватском районе, движение для всех транспортных средств ограничено», — написали в telegram-канале ведомства. Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ГИБДД просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Из-за погоды на «трассе смерти» произошло уже два ДТП с летальным исходом. 30-го декабря на 596 километре трассы в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее погиб водитель автомобиля Lada.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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