ГИБДД закрыло три участка «смертельной трассы»

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение на трех участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом сообщило ГИБДД по ХМАО.
«Ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге „Тюмень-Ханты-Мансийск“: с 696 по 643 километр, с 643 до 581 километра. <…> По поступившей информации от Госавтоинспекции Уватского района, на участке с 310 км по 542 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“, в Уватском районе, движение для всех транспортных средств ограничено», — написали в telegram-канале ведомства.
Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ГИБДД просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Из-за погоды на «трассе смерти» произошло уже два ДТП с летальным исходом. 30-го декабря на 596 километре трассы в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее погиб водитель автомобиля Lada.
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