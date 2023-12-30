ГИБДД закрыло три участка «смертельной трассы»

ГИБДД: участки трассы Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыты

30 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

На «трассе смерти» перекрыто три участка Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение на трех участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом сообщило ГИБДД по ХМАО. «Ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге „Тюмень-Ханты-Мансийск“: с 696 по 643 километр, с 643 до 581 километра. <…> По поступившей информации от Госавтоинспекции Уватского района, на участке с 310 км по 542 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“, в Уватском районе, движение для всех транспортных средств ограничено», — написали в telegram-канале ведомства. Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ГИБДД просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Из-за погоды на «трассе смерти» произошло уже два ДТП с летальным исходом. 30-го декабря на 596 километре трассы в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее погиб водитель автомобиля Lada.

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение на трех участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом сообщило ГИБДД по ХМАО. «Ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге „Тюмень-Ханты-Мансийск“: с 696 по 643 километр, с 643 до 581 километра. <…> По поступившей информации от Госавтоинспекции Уватского района, на участке с 310 км по 542 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“, в Уватском районе, движение для всех транспортных средств ограничено», — написали в telegram-канале ведомства. Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники ГИБДД просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Из-за погоды на «трассе смерти» произошло уже два ДТП с летальным исходом. 30-го декабря на 596 километре трассы в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения, а ранее погиб водитель автомобиля Lada.