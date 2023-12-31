В Курганской области в новогоднюю ночь за порядком следили сотни силовиков. Фото

01 января 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В Новый год за порядком в регионе следили Росгвардия, полиция и казаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на Новый год 31 декабря за правопорядком следили более 300 сотрудников полиции, 43 сотрудника Росгвардии, а также представители охранных предприятий, дружины и казаки. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «В новогоднюю ночь культурно-массовые мероприятия состоялись в 78 населенных пунктах. В них приняли участие более 12,2 тысяч человек. Правопорядок и безопасность граждан обеспечивали более 300 сотрудников органов внутренних дел, 43 сотрудника Росгвардии, 10 представителей частных охранных предприятий, а также восемь народных дружинников и пять представителей казачества», — говорится в сообщении. На праздничных мероприятиях нарушений общественного порядка не допущено. В новогоднюю ночь в Кургане и области за порядком следили более 300 сотрудников полиции и свыше 40 сотрудников Росгвардии Фото: telegram-канал «Полиция Курганской области» Также дежурили народные дружины, представители казачества и ЧОПов Фото: telegram-канал «Полиция Курганской области»

В Курганской области на Новый год 31 декабря за правопорядком следили более 300 сотрудников полиции, 43 сотрудника Росгвардии, а также представители охранных предприятий, дружины и казаки. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «В новогоднюю ночь культурно-массовые мероприятия состоялись в 78 населенных пунктах. В них приняли участие более 12,2 тысяч человек. Правопорядок и безопасность граждан обеспечивали более 300 сотрудников органов внутренних дел, 43 сотрудника Росгвардии, 10 представителей частных охранных предприятий, а также восемь народных дружинников и пять представителей казачества», — говорится в сообщении. На праздничных мероприятиях нарушений общественного порядка не допущено.