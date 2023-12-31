31 декабря 2023

В Курганской области в новогоднюю ночь за порядком следили сотни силовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, полиция, росгвардия, сотрудник росгвардии
В Новый год за порядком в регионе следили Росгвардия, полиция и казаки Фото:

В Курганской области на Новый год 31 декабря за правопорядком следили более 300 сотрудников полиции, 43 сотрудника Росгвардии, а также представители охранных предприятий, дружины и казаки. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«В новогоднюю ночь культурно-массовые мероприятия состоялись в 78 населенных пунктах. В них приняли участие более 12,2 тысяч человек. Правопорядок и безопасность граждан обеспечивали более 300 сотрудников органов внутренних дел, 43 сотрудника Росгвардии, 10 представителей частных охранных предприятий, а также восемь народных дружинников и пять представителей казачества», — говорится в сообщении. На праздничных мероприятиях нарушений общественного порядка не допущено.

В новогоднюю ночь в Кургане и области за порядком следили более 300 сотрудников полиции и свыше 40 сотрудников Росгвардии
В новогоднюю ночь в Кургане и области за порядком следили более 300 сотрудников полиции и свыше 40 сотрудников Росгвардии
Фото:
Также дежурили народные дружины, представители казачества и ЧОПов
Также дежурили народные дружины, представители казачества и ЧОПов
Фото:

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В Курганской области на Новый год 31 декабря за правопорядком следили более 300 сотрудников полиции, 43 сотрудника Росгвардии, а также представители охранных предприятий, дружины и казаки. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «В новогоднюю ночь культурно-массовые мероприятия состоялись в 78 населенных пунктах. В них приняли участие более 12,2 тысяч человек. Правопорядок и безопасность граждан обеспечивали более 300 сотрудников органов внутренних дел, 43 сотрудника Росгвардии, 10 представителей частных охранных предприятий, а также восемь народных дружинников и пять представителей казачества», — говорится в сообщении. На праздничных мероприятиях нарушений общественного порядка не допущено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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