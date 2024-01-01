В каких регионах России объявлена угроза цунами после землетрясения в Японии

На западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Они вызвали цунами, которое движется в сторону восточных российских городов. В каких городах РФ объявлена угроза — читайте в материале URA.RU.
Из-за чего возникло цунами
За два часа на западном побережье Японии было зафиксировано 29 землетрясений. Максимальная магнитуда — 7,6 баллов. По японской национальной шкале землетрясение оценено в максимальные семь баллов. После этого в стране была объявлена угроза цунами. Спустя время волны высотой пять метров обрушились на берег.
Также сейсмическая активность была зафиксирована и на Филиппинах. Толчки были магнитудой от 5,0 и до 7,7. Они произошли за три часа. Сейсмологи предполагают, что высота волн будет опасной для жизни человека именно в этом регионе.
В каких городах РФ объявлена угроза цунами
Сейсмическая активность в Японии не обошла стороной и российские города. В этих регионах на востоке РФ объявлена угроза цунами:
- Хабаровский край: повышение уровня воды максимум на 33 сантиметра;
- Приморье: 1,2 метра максимальная высота цунами;
- Сахалин: ожидаемая высота волны не более 50 сантиметров;
- Находка: волна цунами уже прошла, она была незаметной;
- Владивосток: повышение уровня воды максимум на 30 сантиметров;
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