В каких регионах России объявлена угроза цунами после землетрясения в Японии

На Сахалине не проводят эвакуацию после землетрясения в Японии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
На Камчатке угроза цунами не объявлялась Фото:
новость из сюжета
На Дальнем Востоке объявлена угроза цунами

На западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Они вызвали цунами, которое движется в сторону восточных российских городов. В каких городах РФ объявлена угроза — читайте в материале URA.RU.

Из-за чего возникло цунами

За два часа на западном побережье Японии было зафиксировано 29 землетрясений. Максимальная магнитуда — 7,6 баллов. По японской национальной шкале землетрясение оценено в максимальные семь баллов. После этого в стране была объявлена угроза цунами. Спустя время волны высотой пять метров обрушились на берег.

Также сейсмическая активность была зафиксирована и на Филиппинах. Толчки были магнитудой от 5,0 и до 7,7. Они произошли за три часа. Сейсмологи предполагают, что высота волн будет опасной для жизни человека именно в этом регионе.

В каких городах РФ объявлена угроза цунами

Сейсмическая активность в Японии не обошла стороной и российские города. В этих регионах на востоке РФ объявлена угроза цунами:

  • Хабаровский край: повышение уровня воды максимум на 33 сантиметра;
  • Приморье: 1,2 метра максимальная высота цунами;
  • Сахалин: ожидаемая высота волны не более 50 сантиметров;
  • Находка: волна цунами уже прошла, она была незаметной;
  • Владивосток: повышение уровня воды максимум на 30 сантиметров;

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Они вызвали цунами, которое движется в сторону восточных российских городов. В каких городах РФ объявлена угроза — читайте в материале URA.RU. За два часа на западном побережье Японии было зафиксировано 29 землетрясений. Максимальная магнитуда — 7,6 баллов. По японской национальной шкале землетрясение оценено в максимальные семь баллов. После этого в стране была объявлена угроза цунами. Спустя время волны высотой пять метров обрушились на берег. Также сейсмическая активность была зафиксирована и на Филиппинах. Толчки были магнитудой от 5,0 и до 7,7. Они произошли за три часа. Сейсмологи предполагают, что высота волн будет опасной для жизни человека именно в этом регионе. Сейсмическая активность в Японии не обошла стороной и российские города. В этих регионах на востоке РФ объявлена угроза цунами:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...