На что хотели потратить многомиллионные выигрыши победители «Столото» прошлых лет

Житель Тюмени выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото»

01 января 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Некоторые победители отмечали, что хотели потратить выигрыш на добрые дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени В новогоднем розыгрыше «Столото» победил житель Тюмени. Он выиграл 1 000 000 000 рублей, став третьим миллиардером в истории лотереи. Пока его личность неизвестна, URA.RU рассказывает, на что хотели потратить многомиллионные выигрыши победители «Столото» прошлых лет. Александр Земсков: 1 000 000 000 рублей Земсков участвовал в «Новогоднем миллиарде» от «Столото» в 2023 году. После оглашения результатов он со своей женой долгое время не мог поверить в произошедшее. За своими деньгами он приехал только спустя почти два месяца, в середине февраля. «Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки», — делился Земсков своими первыми эмоциями, передает сайт «Столото». Тогда он заявил, что хочет направить часть денег на благотворительность. По его словам, он выиграл потому, что вместе с женой делал добрые дела и помогал людям. Поэтому он планирует потратить часть денег на адресную помощь нуждающимся, а также помочь больным детям и приютам. Земсков стал вторым в истории лотереи человеком, который выиграл миллиард рублей. Победитель год ранее работал слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, сам он из Нижнего Новгорода. Выигрышный билет ему подарили друзья на Новый год. Анастасия Малюта: загородный дом Малюта, которая живет в Москве, выиграла загородный дом в марте 2020 года. Билет ей подарила мама на 8 марта. Однако она решила забрать приз деньгами и вложить их в саморазвитие. «У меня есть потребность в знаниях», — рассказывала Малюта. После победы она записалась на языковые курсы по английскому и испанскому. Однако первые деньги с приза Малюта со своей подругой все же потратили на путевку на море. Надежда Бартош: 1 000 000 000 рублей Бартош выиграла один миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото» в 2020 году. Тем самым она стала первым в истории лотереи человеком, который забрал такой большой приз. Она регулярно участвует в розыгрышах, но только по праздникам. «У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет „Русского лото“, так как все остальное у меня есть. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты», — поделилась Бартош. Победительница ведет семейный бизнес. На выигранные деньги она хотела купить себе украшение. При этом, как отмечала Бартош, ее жизнь не сильно изменилась после получения приза. Они продолжат развивать семейный бизнес. «Это уже традиция покупать билеты для себя и близких. Для нас это развлечение, а не способ заработать деньги», — делилась победительница. Анатолий Ким: 512 261 694 рублей Летом 2021 года строитель Ким из Южно-Сахалинска выиграл больше 500 миллионов рублей. По его словам, билет он купил абсолютно случайно во время прогулки по Москве. «Перед очередным променадом по столице я купил билет. Вечером посмотрел результаты розыгрыша и тут же позвал супругу. Перепроверяли билет раз десять, пересчитывали цифры. Решили, раз уж мы в Москве, то не будем гадать, снится нам это или нет, а сразу поедем в лотерейный центр и убедимся в победе», — рассказывал Ким. Ким давно увлекается покупкой лотерейных билетов, называя это своим хобби. Он отмечал, что ни на минуту не сомневался, что сможет выиграть большую сумму денег. «Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность», — делился победитель. Он также отметил, что выигранные деньги хочет потратить на путешествие. У него была давняя мечта слетать во Францию и Италию. Наталья Власова: 506 000 000 рублей Пенсионерка Власова выиграла эту сумму осенью 2017 года. Она отмечала, что покупает лотерейные билеты постоянно. «Распланировать такие траты сразу невозможно. Конечно, хотим решить жилищный вопрос, отдохнуть съездить. Я всего пару раз была на Черном море. Обязательно подумаем о будущем — об образовании дочки. И мама хочет отдать часть денег на благотворительность: сейчас так много людей нуждаются в помощи», — делилась Власова. Житель Тюмени: 1 000 000 000 рублей «Новогодний миллиард» в этом году выиграл житель Тюмени. Его личность пока неизвестна. После уплаты налогов он сможет получить только 850 миллионов рублей. Следить за историей неизвестного счастливчика можно в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новогоднем розыгрыше «Столото» победил житель Тюмени. Он выиграл 1 000 000 000 рублей, став третьим миллиардером в истории лотереи. Пока его личность неизвестна, URA.RU рассказывает, на что хотели потратить многомиллионные выигрыши победители «Столото» прошлых лет. Земсков участвовал в «Новогоднем миллиарде» от «Столото» в 2023 году. После оглашения результатов он со своей женой долгое время не мог поверить в произошедшее. За своими деньгами он приехал только спустя почти два месяца, в середине февраля. «Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки», — делился Земсков своими первыми эмоциями, передает сайт «Столото». Тогда он заявил, что хочет направить часть денег на благотворительность. По его словам, он выиграл потому, что вместе с женой делал добрые дела и помогал людям. Поэтому он планирует потратить часть денег на адресную помощь нуждающимся, а также помочь больным детям и приютам. Земсков стал вторым в истории лотереи человеком, который выиграл миллиард рублей. Победитель год ранее работал слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, сам он из Нижнего Новгорода. Выигрышный билет ему подарили друзья на Новый год. Малюта, которая живет в Москве, выиграла загородный дом в марте 2020 года. Билет ей подарила мама на 8 марта. Однако она решила забрать приз деньгами и вложить их в саморазвитие. «У меня есть потребность в знаниях», — рассказывала Малюта. После победы она записалась на языковые курсы по английскому и испанскому. Однако первые деньги с приза Малюта со своей подругой все же потратили на путевку на море. Бартош выиграла один миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото» в 2020 году. Тем самым она стала первым в истории лотереи человеком, который забрал такой большой приз. Она регулярно участвует в розыгрышах, но только по праздникам. «У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет „Русского лото“, так как все остальное у меня есть. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты», — поделилась Бартош. Победительница ведет семейный бизнес. На выигранные деньги она хотела купить себе украшение. При этом, как отмечала Бартош, ее жизнь не сильно изменилась после получения приза. Они продолжат развивать семейный бизнес. «Это уже традиция покупать билеты для себя и близких. Для нас это развлечение, а не способ заработать деньги», — делилась победительница. Летом 2021 года строитель Ким из Южно-Сахалинска выиграл больше 500 миллионов рублей. По его словам, билет он купил абсолютно случайно во время прогулки по Москве. «Перед очередным променадом по столице я купил билет. Вечером посмотрел результаты розыгрыша и тут же позвал супругу. Перепроверяли билет раз десять, пересчитывали цифры. Решили, раз уж мы в Москве, то не будем гадать, снится нам это или нет, а сразу поедем в лотерейный центр и убедимся в победе», — рассказывал Ким. Ким давно увлекается покупкой лотерейных билетов, называя это своим хобби. Он отмечал, что ни на минуту не сомневался, что сможет выиграть большую сумму денег. «Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность», — делился победитель. Он также отметил, что выигранные деньги хочет потратить на путешествие. У него была давняя мечта слетать во Францию и Италию. Пенсионерка Власова выиграла эту сумму осенью 2017 года. Она отмечала, что покупает лотерейные билеты постоянно. «Распланировать такие траты сразу невозможно. Конечно, хотим решить жилищный вопрос, отдохнуть съездить. Я всего пару раз была на Черном море. Обязательно подумаем о будущем — об образовании дочки. И мама хочет отдать часть денег на благотворительность: сейчас так много людей нуждаются в помощи», — делилась Власова. «Новогодний миллиард» в этом году выиграл житель Тюмени. Его личность пока неизвестна. После уплаты налогов он сможет получить только 850 миллионов рублей. Следить за историей неизвестного счастливчика можно в сюжете URA.RU.