01 января 2024

Зеленский: Крым и битва в Черном море станут центром конфликта с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно важным» изоляцию Крыма Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Крым и боевые действия в Черном море станут центром конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу.

«Но если он [Зеленский] что-то и говорит, так это то, что Крым и битва в Черном море станут центром конфликта. Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала там „чрезвычайно важны, потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона“» — передает издание The Economist мнение лидера Украины.

По его словам, если операция станет успешной, то она послужит «примером для всего мира». «Это также будет иметь большой эффект внутри России», — добавил Зеленский.

В Черном море возле Крыма 30 декабря силами ВС РФ был уничтожен безэкипажный катер Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению обозревателя Military Watch Magazine, замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной украинской армии техники.

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Крым и боевые действия в Черном море станут центром конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу. «Но если он [Зеленский] что-то и говорит, так это то, что Крым и битва в Черном море станут центром конфликта. Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала там „чрезвычайно важны, потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона“» — передает издание The Economist мнение лидера Украины. По его словам, если операция станет успешной, то она послужит «примером для всего мира». «Это также будет иметь большой эффект внутри России», — добавил Зеленский. В Черном море возле Крыма 30 декабря силами ВС РФ был уничтожен безэкипажный катер Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению обозревателя Military Watch Magazine, замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной украинской армии техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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