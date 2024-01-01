Зеленский: Крым и битва в Черном море станут центром конфликта с РФ

Крым и боевые действия в Черном море станут центром конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу.
«Но если он [Зеленский] что-то и говорит, так это то, что Крым и битва в Черном море станут центром конфликта. Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала там „чрезвычайно важны, потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона“» —
По его словам, если операция станет успешной, то она послужит «примером для всего мира». «Это также будет иметь большой эффект внутри России», — добавил Зеленский.
В Черном море возле Крыма 30 декабря силами ВС РФ был уничтожен безэкипажный катер Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению обозревателя Military Watch Magazine, замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной украинской армии техники.
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