Зеленский: Крым и битва в Черном море станут центром конфликта с РФ

02 января 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно важным» изоляцию Крыма Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крым и боевые действия в Черном море станут центром конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу. «Но если он [Зеленский] что-то и говорит, так это то, что Крым и битва в Черном море станут центром конфликта. Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала там „чрезвычайно важны, потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона“» — передает издание The Economist мнение лидера Украины. По его словам, если операция станет успешной, то она послужит «примером для всего мира». «Это также будет иметь большой эффект внутри России», — добавил Зеленский. В Черном море возле Крыма 30 декабря силами ВС РФ был уничтожен безэкипажный катер Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению обозревателя Military Watch Magazine, замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной украинской армии техники.

Крым и боевые действия в Черном море станут центром конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу. «Но если он [Зеленский] что-то и говорит, так это то, что Крым и битва в Черном море станут центром конфликта. Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала там „чрезвычайно важны, потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона“» — передает издание The Economist мнение лидера Украины. По его словам, если операция станет успешной, то она послужит «примером для всего мира». «Это также будет иметь большой эффект внутри России», — добавил Зеленский. В Черном море возле Крыма 30 декабря силами ВС РФ был уничтожен безэкипажный катер Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению обозревателя Military Watch Magazine, замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной украинской армии техники.