Напавшим на бойцов СВО в Челябинске предъявлено обвинение

02 января 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Четверым задержанным предъявлено обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четверым задержанным участникам нападения на бойцов СВО в Челябинске 2 января предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пятый участник объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. «Обвинение предъявлено по ч.2 ст. 213 УК РФ. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлена причастность к преступлению еще одного местного жителя, который скрылся и объявлен в розыск», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале СУ СКР по Челябинской области. Место пятого подозреваемого устанавливается. Уголовное дело передано в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКПР по региону. Все четверо задержанных являются гражданами России. Конфликт произошел в ночь на 1 января во дворе одного из жилых домов Советского района. Пятеро пьяных местных жителей оскорбили женщин, которые ждали такси. За женщин вступились их мужья, один из которых был участником СВО. Хулиганы напали на мужчин, грубо оскорбили их. Троих подозреваемых сотрудники полиции задержали в тот же день, четвертого — утром 2 января. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела.

Четверым задержанным участникам нападения на бойцов СВО в Челябинске 2 января предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пятый участник объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. «Обвинение предъявлено по ч.2 ст. 213 УК РФ. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлена причастность к преступлению еще одного местного жителя, который скрылся и объявлен в розыск», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале СУ СКР по Челябинской области. Место пятого подозреваемого устанавливается. Уголовное дело передано в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКПР по региону. Все четверо задержанных являются гражданами России. Конфликт произошел в ночь на 1 января во дворе одного из жилых домов Советского района. Пятеро пьяных местных жителей оскорбили женщин, которые ждали такси. За женщин вступились их мужья, один из которых был участником СВО. Хулиганы напали на мужчин, грубо оскорбили их. Троих подозреваемых сотрудники полиции задержали в тот же день, четвертого — утром 2 января. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела.