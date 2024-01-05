Жителям Тюменской области показали, как проходят работы по реконструкции аэропорта Рощино. Соответствующая видеозапись была опубликована в официальном сообществе аэровокзала.
«Одно из самых грандиозных событий уходящего года — это начало реконструкции аэропорта Рощино. Проделана большая работа перед запуском этого масштабного проекта. И теперь с удовольствием наблюдаем за ходом строительства. Предлагаем и вам взглянуть на стройку и увидеть самим, как возводится здание генеральным подрядчиком. Надеемся, в скором времени новый терминал будет радовать наших пассажиров», — указано в сообщении, опубликованном в официальном сообществе аэропорт Рощино в соцсети «ВКонтакте».
Ранее агентство писало о том, что на реконструкцию тюменского аэропорта Рощино планируют потратить порядка восьми млрд рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 млн пассажиров в год. Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров.
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