05 января 2024
04 января 2024

Тюменцам показали ход реконструкции аэропорта Рощино. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Реконструкцию тюменского аэропорта Рощино планируют завершить к концу 2026 года Фото:

Жителям Тюменской области показали, как проходят работы по реконструкции аэропорта Рощино. Соответствующая видеозапись была опубликована в официальном сообществе аэровокзала.

«Одно из самых грандиозных событий уходящего года — это начало реконструкции аэропорта Рощино. Проделана большая работа перед запуском этого масштабного проекта. И теперь с удовольствием наблюдаем за ходом строительства. Предлагаем и вам взглянуть на стройку и увидеть самим, как возводится здание генеральным подрядчиком. Надеемся, в скором времени новый терминал будет радовать наших пассажиров», — указано в сообщении, опубликованном в официальном сообществе аэропорт Рощино в соцсети «ВКонтакте».

Ранее агентство писало о том, что на реконструкцию тюменского аэропорта Рощино планируют потратить порядка восьми млрд рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 млн пассажиров в год. Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров.

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Жителям Тюменской области показали, как проходят работы по реконструкции аэропорта Рощино. Соответствующая видеозапись была опубликована в официальном сообществе аэровокзала. «Одно из самых грандиозных событий уходящего года — это начало реконструкции аэропорта Рощино. Проделана большая работа перед запуском этого масштабного проекта. И теперь с удовольствием наблюдаем за ходом строительства. Предлагаем и вам взглянуть на стройку и увидеть самим, как возводится здание генеральным подрядчиком. Надеемся, в скором времени новый терминал будет радовать наших пассажиров», — указано в сообщении, опубликованном в официальном сообществе аэропорт Рощино в соцсети «ВКонтакте». Ранее агентство писало о том, что на реконструкцию тюменского аэропорта Рощино планируют потратить порядка восьми млрд рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 млн пассажиров в год. Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил, что одна из основных задач проводимых изменений — это сделать аэропорт максимально комфортным для пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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