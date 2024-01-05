Мэрия Тюмени предупредила горожан о возможных инцидентах на тепловых сетях

06 января 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

УСТЭК ведет работы на теплосетях Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Тюмени предупреждает о том, что из-за низких температур могут произойти аварии на тепловых сетях города. В эти дни УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность и напомнить детям правила поведения с выходящим на поверхность паром. «В связи с низкой температурой наружного воздуха возможны инциденты на тепловых сетях. УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность в холодные дни. <…> Расскажите детям, что ни в коем случае нельзя приближаться к местам парения или выхода теплоносителя на поверхность земли», — написано в telegram-канале ведомства. Так, уже произошла авария на улице Радищева, 27. Из-за нее пришлось отключить горячую воду и теплоснабжение в домах на 50 лет ВЛКСМ 15, 13, 13к2 и 13к3. Обратное включение планируется не позднее 09:00 7 января. Также на пересечении улиц Пархоменко и 9 января произошел провал грунта, сейчас там выставлены ограждения. УСТЭК контролирует ситуацию и просит соблюдать осторожность вблизи опасного участка. Из-за низкой температуры воздуха температура теплоносителя достигла максимальной. После ее снижения будет произведено отключение теплосети.

Мэрия Тюмени предупреждает о том, что из-за низких температур могут произойти аварии на тепловых сетях города. В эти дни УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность и напомнить детям правила поведения с выходящим на поверхность паром. «В связи с низкой температурой наружного воздуха возможны инциденты на тепловых сетях. УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность в холодные дни. <…> Расскажите детям, что ни в коем случае нельзя приближаться к местам парения или выхода теплоносителя на поверхность земли», — написано в telegram-канале ведомства. Так, уже произошла авария на улице Радищева, 27. Из-за нее пришлось отключить горячую воду и теплоснабжение в домах на 50 лет ВЛКСМ 15, 13, 13к2 и 13к3. Обратное включение планируется не позднее 09:00 7 января. Также на пересечении улиц Пархоменко и 9 января произошел провал грунта, сейчас там выставлены ограждения. УСТЭК контролирует ситуацию и просит соблюдать осторожность вблизи опасного участка. Из-за низкой температуры воздуха температура теплоносителя достигла максимальной. После ее снижения будет произведено отключение теплосети.