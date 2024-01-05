05 января 2024

Мэрия Тюмени предупредила горожан о возможных инцидентах на тепловых сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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УСТЭК ведет работы на теплосетях Тюмени Фото:

Мэрия Тюмени предупреждает о том, что из-за низких температур могут произойти аварии на тепловых сетях города. В эти дни УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность и напомнить детям правила поведения с выходящим на поверхность паром.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха возможны инциденты на тепловых сетях. УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность в холодные дни. <…> Расскажите детям, что ни в коем случае нельзя приближаться к местам парения или выхода теплоносителя на поверхность земли», — написано в telegram-канале ведомства.

Так, уже произошла авария на улице Радищева, 27. Из-за нее пришлось отключить горячую воду и теплоснабжение в домах на 50 лет ВЛКСМ 15, 13, 13к2 и 13к3. Обратное включение планируется не позднее 09:00 7 января.

Также на пересечении улиц Пархоменко и 9 января произошел провал грунта, сейчас там выставлены ограждения. УСТЭК контролирует ситуацию и просит соблюдать осторожность вблизи опасного участка. Из-за низкой температуры воздуха температура теплоносителя достигла максимальной. После ее снижения будет произведено отключение теплосети.

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Мэрия Тюмени предупреждает о том, что из-за низких температур могут произойти аварии на тепловых сетях города. В эти дни УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность и напомнить детям правила поведения с выходящим на поверхность паром. «В связи с низкой температурой наружного воздуха возможны инциденты на тепловых сетях. УСТЭК призывает соблюдать особую осторожность в холодные дни. <…> Расскажите детям, что ни в коем случае нельзя приближаться к местам парения или выхода теплоносителя на поверхность земли», — написано в telegram-канале ведомства. Так, уже произошла авария на улице Радищева, 27. Из-за нее пришлось отключить горячую воду и теплоснабжение в домах на 50 лет ВЛКСМ 15, 13, 13к2 и 13к3. Обратное включение планируется не позднее 09:00 7 января. Также на пересечении улиц Пархоменко и 9 января произошел провал грунта, сейчас там выставлены ограждения. УСТЭК контролирует ситуацию и просит соблюдать осторожность вблизи опасного участка. Из-за низкой температуры воздуха температура теплоносителя достигла максимальной. После ее снижения будет произведено отключение теплосети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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