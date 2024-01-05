05 января 2024

Житель Тюменской области попал в больницу после пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
Спасатели ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров Фото:

В поселке Боровском Тюменской области вечером 6 января загорелся частный жилой дом на улице Новая Озерная. По информации областного Управления МЧС, в результате пожара один человек был госпитализирован с травмами.

«В 19 часов 08 минут 6 января поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме мансардного типа в поселке Боровский на улице Новая Озерная. В результате происшествия один человек получил травмы, госпитализирован», — сообщает ведомство в telegram-канале.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На момент прибытия спасателей огнем была охвачена кровля дома и гараж. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил кровлю дома и гараж
К моменту прибытия пожарных огонь охватил кровлю дома и гараж

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В поселке Боровском Тюменской области вечером 6 января загорелся частный жилой дом на улице Новая Озерная. По информации областного Управления МЧС, в результате пожара один человек был госпитализирован с травмами. «В 19 часов 08 минут 6 января поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме мансардного типа в поселке Боровский на улице Новая Озерная. В результате происшествия один человек получил травмы, госпитализирован», — сообщает ведомство в telegram-канале. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На момент прибытия спасателей огнем была охвачена кровля дома и гараж. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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