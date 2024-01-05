В поселке Боровском Тюменской области вечером 6 января загорелся частный жилой дом на улице Новая Озерная. По информации областного Управления МЧС, в результате пожара один человек был госпитализирован с травмами.
«В 19 часов 08 минут 6 января поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме мансардного типа в поселке Боровский на улице Новая Озерная. В результате происшествия один человек получил травмы, госпитализирован», — сообщает ведомство в telegram-канале.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На момент прибытия спасателей огнем была охвачена кровля дома и гараж. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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