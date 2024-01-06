06 января 2024
05 января 2024

Курганским водителям рекомендовали скорректировать манеру езды из-за непогоды

Департамент ЖКХ Курганской области: на трассах ожидаются снегопад и туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Водителей призывают отложить дальние поездки Фото:

В Курганской области из-за ожидаемых снегопада и тумана автовладельцам следует изменить манеру вождения. Об этом предупредили в региональном департаменте строительства и ЖКХ.

«На территории Курганской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления: снегопад, туман, что осложняет дорожную обстановку, приводит к образованию гололедицы, снежного наката, а также может стать причиной аварий. Для безопасности дорожного движения водителям следует изменить стиль вождения», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Не допускается нарушение установленного скоростного режима. Участникам дорожного движения необходимо выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами. Рекомендовано избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля и заносу автомобиля.

В данный момент в регионе действует ограничение на движение по участку трассы «Подъезд к городу Ишим» в Макушинском и Частоозерском округах, введенное из-за сильного ветра и метели. Оно распространяется на пассажирский транспорт, такси и грузовые автомобили.

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В Курганской области из-за ожидаемых снегопада и тумана автовладельцам следует изменить манеру вождения. Об этом предупредили в региональном департаменте строительства и ЖКХ. «На территории Курганской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления: снегопад, туман, что осложняет дорожную обстановку, приводит к образованию гололедицы, снежного наката, а также может стать причиной аварий. Для безопасности дорожного движения водителям следует изменить стиль вождения», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Не допускается нарушение установленного скоростного режима. Участникам дорожного движения необходимо выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами. Рекомендовано избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля и заносу автомобиля. В данный момент в регионе действует ограничение на движение по участку трассы «Подъезд к городу Ишим» в Макушинском и Частоозерском округах, введенное из-за сильного ветра и метели. Оно распространяется на пассажирский транспорт, такси и грузовые автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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