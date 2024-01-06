Курганским водителям рекомендовали скорректировать манеру езды из-за непогоды

В Курганской области из-за ожидаемых снегопада и тумана автовладельцам следует изменить манеру вождения. Об этом предупредили в региональном департаменте строительства и ЖКХ.
«На территории Курганской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления: снегопад, туман, что осложняет дорожную обстановку, приводит к образованию гололедицы, снежного наката, а также может стать причиной аварий. Для безопасности дорожного движения водителям следует изменить стиль вождения», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Не допускается нарушение установленного скоростного режима. Участникам дорожного движения необходимо выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами. Рекомендовано избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля и заносу автомобиля.
В данный момент в регионе действует ограничение на движение по участку трассы «Подъезд к городу Ишим» в Макушинском и Частоозерском округах, введенное из-за сильного ветра и метели. Оно распространяется на пассажирский транспорт, такси и грузовые автомобили.
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