Общество Транспорт Курганским водителям рекомендовали скорректировать манеру езды из-за непогоды Департамент ЖКХ Курганской области: на трассах ожидаются снегопад и туман 07 января 2024 в 14:04 Размер текста - 17 + Водителей призывают отложить дальние поездки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области из-за ожидаемых снегопада и тумана автовладельцам следует изменить манеру вождения. Об этом предупредили в региональном департаменте строительства и ЖКХ. «На территории Курганской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления: снегопад, туман, что осложняет дорожную обстановку, приводит к образованию гололедицы, снежного наката, а также может стать причиной аварий. Для безопасности дорожного движения водителям следует изменить стиль вождения», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Не допускается нарушение установленного скоростного режима. Участникам дорожного движения необходимо выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами. Рекомендовано избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля и заносу автомобиля. В данный момент в регионе действует ограничение на движение по участку трассы «Подъезд к городу Ишим» в Макушинском и Частоозерском округах, введенное из-за сильного ветра и метели. Оно распространяется на пассажирский транспорт, такси и грузовые автомобили. В Курганской области из-за ожидаемых снегопада и тумана автовладельцам следует изменить манеру вождения. Об этом предупредили в региональном департаменте строительства и ЖКХ. «На территории Курганской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления: снегопад, туман, что осложняет дорожную обстановку, приводит к образованию гололедицы, снежного наката, а также может стать причиной аварий. Для безопасности дорожного движения водителям следует изменить стиль вождения», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Не допускается нарушение установленного скоростного режима. Участникам дорожного движения необходимо выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами. Рекомендовано избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля и заносу автомобиля. В данный момент в регионе действует ограничение на движение по участку трассы «Подъезд к городу Ишим» в Макушинском и Частоозерском округах, введенное из-за сильного ветра и метели. Оно распространяется на пассажирский транспорт, такси и грузовые автомобили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям