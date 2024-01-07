В Кургане полицейские устроили проверку мигрантов на стройках и рынках

За неделю полицейские выявили порядка 70 нарушений миграционного законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала января курганские полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства с выездом на стройплощадки, торговые объекты и предприятия. Выявлено порядка 70 нарушений, большинство из которых совершили работодатели, сообщает пресс-служба УМВД.

«Только за первую неделю нового года в результате проверок жилого сектора, торговых, промышленных, строительных и иных объектов сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД выявлено порядка 70 административных правонарушений в миграционной сфере. 35 из них совершены работодателями, нарушившими правила привлечения к трудовой деятельности иностранной рабочей силы», — говорится в сообщении ведомства.

Также были выявлены факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Возбуждены два уголовных дела.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане застройщик судится с полицейскими из-за штрафов за нарушение миграционного законодательства. Компания «Сибтур» (строит в районе Голубых озер комплекс из гостиницы, кафе и открытого бассейна) добивается отмены штрафов миграционного управления УМВД более чем на один миллион рублей.

Курганские полицейские за первую неделю января 2024 года выявили порядка 70 нарушений миграционного законодательства Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области