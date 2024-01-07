07 января 2024

В Кургане полицейские устроили проверку мигрантов на стройках и рынках

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, мигранты, рабочие, строительство, стройка, ТАДК
За неделю полицейские выявили порядка 70 нарушений миграционного законодательства Фото:

С начала января курганские полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства с выездом на стройплощадки, торговые объекты и предприятия. Выявлено порядка 70 нарушений, большинство из которых совершили работодатели, сообщает пресс-служба УМВД.

«Только за первую неделю нового года в результате проверок жилого сектора, торговых, промышленных, строительных и иных объектов сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД выявлено порядка 70 административных правонарушений в миграционной сфере. 35 из них совершены работодателями, нарушившими правила привлечения к трудовой деятельности иностранной рабочей силы», — говорится в сообщении ведомства.

Также были выявлены факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Возбуждены два уголовных дела.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане застройщик судится с полицейскими из-за штрафов за нарушение миграционного законодательства. Компания «Сибтур» (строит в районе Голубых озер комплекс из гостиницы, кафе и открытого бассейна) добивается отмены штрафов миграционного управления УМВД более чем на один миллион рублей.

Курганские полицейские за первую неделю января 2024 года выявили порядка 70 нарушений миграционного законодательства
Курганские полицейские за первую неделю января 2024 года выявили порядка 70 нарушений миграционного законодательства
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С начала января курганские полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства с выездом на стройплощадки, торговые объекты и предприятия. Выявлено порядка 70 нарушений, большинство из которых совершили работодатели, сообщает пресс-служба УМВД. «Только за первую неделю нового года в результате проверок жилого сектора, торговых, промышленных, строительных и иных объектов сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД выявлено порядка 70 административных правонарушений в миграционной сфере. 35 из них совершены работодателями, нарушившими правила привлечения к трудовой деятельности иностранной рабочей силы», — говорится в сообщении ведомства. Также были выявлены факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Возбуждены два уголовных дела. Ранее URA.RU писало, что в Кургане застройщик судится с полицейскими из-за штрафов за нарушение миграционного законодательства. Компания «Сибтур» (строит в районе Голубых озер комплекс из гостиницы, кафе и открытого бассейна) добивается отмены штрафов миграционного управления УМВД более чем на один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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