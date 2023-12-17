Застройщик в Кургане судится с полицией из-за мигранта

18 декабря 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Компания «Сибтур» оспаривает штрафы полиции из-за мигранта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Сибтур», строящая в районе Голубых озер в Кургане современный комплекс из гостиницы, кафе и открытого бассейна, добивается отмены штрафов миграционного управления УМВД более чем на один миллион рублей. Застройщик пытается доказать незаконность постановлений о нарушении правил пребывания в РФ иностранцев. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ООО „Сибтур“ обратилось в суд с заявлением о признании незаконными и отмене четырех постановлений, вынесенных Управлением по вопросам миграции УМВД России по Курганской области, о назначении административного наказания от 22.11.2023 по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 000 рублей», — указано в картотеке Арбитражного суда. Общая сумма штрафов, которые оспаривает компания, составляет 1,2 млн рублей. Предварительное заседание суда назначено на 11 января 2024 года. Застройщику необходимо будет предоставить доказательства своих доводов, а также сведения о месте нахождения (регистрации) гражданина, из-за которого были вынесены штрафы. Кроме того, иностранца требуют привлечь к участию в суде в качестве третьего лица. УМВД региона, в свою очередь, необходимо предоставить доказательства, подтверждающие административные правонарушения. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен избежал крупный штраф за трудоустройство иностранца. Вместо оплаты 400 тысяч рублей руководителю строительной фирмы из Варгашинского округа вынесли предупреждение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Сибтур», строящая в районе Голубых озер в Кургане современный комплекс из гостиницы, кафе и открытого бассейна, добивается отмены штрафов миграционного управления УМВД более чем на один миллион рублей. Застройщик пытается доказать незаконность постановлений о нарушении правил пребывания в РФ иностранцев. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ООО „Сибтур“ обратилось в суд с заявлением о признании незаконными и отмене четырех постановлений, вынесенных Управлением по вопросам миграции УМВД России по Курганской области, о назначении административного наказания от 22.11.2023 по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 000 рублей», — указано в картотеке Арбитражного суда. Общая сумма штрафов, которые оспаривает компания, составляет 1,2 млн рублей. Предварительное заседание суда назначено на 11 января 2024 года. Застройщику необходимо будет предоставить доказательства своих доводов, а также сведения о месте нахождения (регистрации) гражданина, из-за которого были вынесены штрафы. Кроме того, иностранца требуют привлечь к участию в суде в качестве третьего лица. УМВД региона, в свою очередь, необходимо предоставить доказательства, подтверждающие административные правонарушения. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен избежал крупный штраф за трудоустройство иностранца. Вместо оплаты 400 тысяч рублей руководителю строительной фирмы из Варгашинского округа вынесли предупреждение.